V katedrali Notre-Dame izbruhnil požar, na delu so gasilci #video

BREAKING: Large fire breaks out in the iconic Notre Dame cathedral in Paris, authorities say. https://t.co/e05lEA74EM pic.twitter.com/8m0Ut6MHqC — ABC News (@ABC) April 15, 2019

Fotografije in posnetki z družbenih omrežij prikazujejo ognjene zublje in gost dim, ki se vije iz katedrale.

BREAKING: Fire at Notre Dame could be connected to recent renovations at the cathedral. pic.twitter.com/QISGczWIRN — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) April 15, 2019

Po poročanju BBC so v katedrali, ki velja za eno od največjih znamenitosti Pariza, lani začeli obnovitvena dela, ki so nujno potrebna, saj bi cerkev sicer začela razpadati.

Oblasti v francoski prestolnici so zaradi požara izpraznile območje okoli katedrale, na delu so gasilci. Informacij o morebitnih poškodovanih ali smrtnih žrtvah za zdaj ni.

These are some of the latest images from the Notre Dame fire in Paris pic.twitter.com/1qz3S83wmp — TicToc by Bloomberg (@tictoc) April 15, 2019

Pariška županja: Gre za strašen požar

Na požar se je na družbenem omrežju Twitter že odzvala pariška županja Anne Hidalgo. Ta je poudarila, da gre za "strašen požar", ljudi pa pozvala, naj spoštujejo zaporo območja, upoštevajo navodila gasilcev in ne ogrožajo svoje varnosti.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem sporočil, da je zaradi požara preložil za danes načrtovani televizijski nagovor državljankam in državljanom.