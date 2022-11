V obsežni mednarodni operaciji, ki jo je Europol konec oktobra izvedel proti tihotapcem migrantov, orožja in mamil ter trgovcem z ljudmi na balkanski poti, so prijeli 382 ljudi, so danes sporočili z evropskega policijskega urada Europol. Operacijo so izvedli v sodelovanju s policijami 28 evropskih držav, tudi slovenske.

Operacijo, ki je med drugim vključevala tudi okrepljen nadzor na schengenski meji in je potekala med 26. in 29. oktobrom, sta usklajevala Europol in Španija. V njej je sodelovalo 16 tisoč pripadnikov varnostnih sil iz različnih držav.

Med 382 aretiranimi so jih 159 prijeli zaradi tihotapljenja migrantov, 112 zaradi trgovine z mamili, 38 zaradi trgovine z orožjem, dva zaradi trgovine z ljudmi ter 71 v povezavi z drugimi zločini. Zabeležili so 2.476 nezakonitih prehodov meje.

Preverili so več deset tisoč vozil in posameznikov, preiskali skoraj tisoč prostorov in pregledali več kot dva tisoč paketov.

Pretežno so zasegli orožje in drogo

Zasegli so 106 kosov orožja, med drugim 43 pušk, 42 pištol, en sistem protizračne obrambe, 15 granat, dve protitankovski raketi ter 12.250 kosov streliva. Zasegli so tudi 304 kilograme heroina, 147 kilogramov kanabisa, 5.402 sadiki marihuane ter 1,3 kilograma kokaina. Sprožili so 130 novih preiskav.

Europol ob tem opominja, da je balkanska pot zloglasna zaradi različnih kriminalnih dejavnosti, vključno s tihotapljenjem migrantov ter orožja in drog v EU. Večnacionalne kriminalne združbe pridobivajo staro in novo orožje predvsem v državah Zahodnega Balkana, kjer so človeški viri s strokovnim znanjem o strelnem orožju široko dostopni. Orožje nato preprodajo v EU − predvsem v Belgijo, Francijo, Nemčijo, Španijo in Nizozemsko.

Prek balkanske poti, ki je pomembno logistično vozlišče, v EU vstopa tudi na tisoče tovornjakov z različnim blagom, vključno s hrano in gradbenim materialom. Ta pot je ključna vstopna točka za tihotapce heroina, uporabljajo pa jo tudi tihotapci marihuane in kokaina.

Z Europola so še sporočili, da so vzporedno med 24. in 29. oktobrom nacionalne oblasti izvajale dejavnosti, usmerjene proti mrežam trgovcev z ljudmi, vpletenimi v spolno izkoriščanje, prisilno beračenje in prisilno kriminaliteto. Rezultate teh akcij bodo objavili kasneje.