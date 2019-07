Po nesreči vlaka na izviru Rižane niso zaznali onesnaženja

Na območju nedavnega iztirjenja vlaka na železniški progi med Koprom in Divačo v predoru pri Hrastovljah, pri katerem je prišlo do izlitja kerozina, je v minuli noči padla manjša količina dežja. Pristojni tako tudi danes niso zaznali onesnaženja na nobeni lokaciji na širšem območju izvira Rižane, kjer izvajajo monitoring tega vodnega vira za celotno slovensko Istro.

Ponoči je padlo od dva do tri litre dežja na kvadratni meter, tako da tudi danes ni bilo zaznano onesnaženje na izviru Sežane, v zalednih vodnjakih in v podtalnici, so sporočili z agencije Republike Slovenije za okolje (Arso). V družbi Rižanski vodovod so dodali, da oskrba s pitno vodo v slovenski Istri tako ostaja varna in brez posebnosti v sistemu distribucije.

Po nesreči vlaka v okolje izteklo okoli devet tisoč litrov kerozina

V ponedeljek so sicer na Arsu objavili oceno, da je po nesreči vlaka v okolje izteklo okoli devet tisoč litrov kerozina. Zaradi tega so Slovenske železnice (SŽ) pod nadzorom pristojnih služb izvedle tudi sanacijske ter zaščitne ukrepe z izkopom zemljine in položitvijo zaščitne membrane v predoru.

Do petka so z območja nesreče skupaj odpeljali skoraj 250 tisoč kilogramov materiala. Foto: Aleš Bržan

Inšpektorat za okolje in prostor je opravil ponoven pregled zaščite dna predora pred pronicanjem vode v podtalje in potrdil pravilno izvedbo, so danes poudarili na Arsu. Na inšpektoratu so dodatno zapisali, da geomembrana dobro tesni in z mest nad izlitjem trenutno ni potrebno točkovno odvodnjavanje.

Z inšpektorata za okolje in prostor so sporočili tudi, da je podjetje Saubermacher zadnjo pošiljko materiala, ki so ga SŽ odstranile po razlitju kerozina, prevzelo v petek in ga odpeljalo v zbirni center v Lenart. Do petka so skupaj odpeljali skoraj 250 tisoč kilogramov materiala.

Pripravili načrt za vrtino, ob vodnem črpališču bodo zgradili bazen

V izvedbi so še nekateri drugi zaščitni ukrepi. Geološki zavod je tako pripravil načrt za novo vrtino na lokaciji, kjer je ob poznavanju kraškega podzemlja najverjetneje pričakovati vpliv onesnaženja. Poleg zaznave morebitnega onesnaženja bo omogočala izčrpavanje onesnažene snovi. Rižanski vodovod namerava medtem ob vodnem črpališču zgraditi bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil.

Geološki zavod, SŽ, Rižanski vodovod in Arso bodo po napovedih agencije za okolje na terenu izbrali optimalno mikrolokacijo za omenjeno vrtino, Rižanski vodovod pa intenzivno nadaljuje pripravo navedenega bazena ob črpališču. Nataša Viršek Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa pri ZRC SAZU je sicer takoj po nesreči pojasnila, da so po dostopnih raziskavah hitrosti pretakanja voda v kraškem podtalju med 25 in 120 metri na uro, ko je zemlja namočena.

V Rižanskem vodovodu pozivajo k racionalni rabi vode

Ker je trenutno kljub zadnjim padavinam še vedno v večini sušno poletno obdobje, je omenila možnost, da se je onesnaženje v zgornjem delu vodonosnika ustavilo in da čaka na močnejše padavine, da ga potisnejo naprej proti izviru. V luči tega in lastnosti kerozina je zelo težko reči, če in kdaj bo onesnaženje prišlo na izvir. Za danes popoldne in zvečer je sicer na območju spet možnost izdatnejših padavin.

Obalne občine v sodelovanju z državo medtem pospešeno iščejo rešitve za dodatni vodni vir za slovensko Istro. Ob izpadu rižanskega vodnega vira iz kateregakoli razloga bi se obalno območje skoraj zagotovo namreč soočilo z omejitvami pri oskrbi z vodo. V Rižanskem vodovodu zaradi turistične sezone in sušnega obdobja sicer že zdaj pozivajo k racionalni rabi vode.