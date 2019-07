Kozlovičeva: "Najslabše bi bilo, če bi kerozin trajno ostal v zemlji"

Agencija Republike Slovenije za okolje bo predvidoma danes objavila rezultate meritev, ki jih je opravil Geološki zavod Slovenije in ki naj bi pokazale, koliko kerozina je v izkopani zemljini, ki so jo odstranili po iztirjenju vlaka v Hrastovljah, je povedala vršilka dolžnosti generalne direktorice agencije Lilijana Kozlovič.

Vršilka dolžnosti generalne direktorice agencije za okolje Lilijana Kozlovič je pojasnila, da se s predstavniki zavoda sestajajo vsako jutro, se obveščajo o opravljenih nalogah in izide dejavnosti tudi objavljajo na spletni strani.

"Najslabše bi bilo, če bi kerozin trajno ostal v zemlji"

Glede neoporečnosti vode je povedala, da so za Hrastovlje postavili merilno mesto oziroma dežemer, za ta kraj pa posebej pripravljajo tudi meteorološko in hidrološko prognozo. Kraj se je za nedeljo napovedanim nevihtam sicer izognil, sobotno deževje pa po njenih besedah ni vplivalo na premik kerozina.

"Najslabše bi bilo, če bi kerozin trajno ostal v zemlji," je povedala vršilka dolžnosti generalne direktorice agencije za okolje Lilijana Kozlovič. Foto: STA

Za danes so po njenih besedah napovedane tudi georadarske meritve, da bi izvedeli, ali se kerozin nahaja tudi v globini. To bo po njenih besedah pomembno tudi za nadaljnje ukrepe. "Najslabše bi bilo, če bi kerozin trajno ostal v zemlji," je povedala Kozlovičeva.

Danes bo znano, koliko kerozina je v izkopani zemljini

Po iztirjenju tovornega vlaka in izlitju 10.700 litrov kerozina pred slabima dvema tednoma v predoru pri Hrastovljah so danes popoldne v slovenski Istri napovedane prve obilnejše padavine. Slovenske železnice so ta teden tla predora sicer zaščitile z membrano, a skrbi, da bi kerozin ob dežju pronical do vodnega vira v Rižani, ostajajo.

Iztirjenje tovornega vlaka na progi med Divačo in Koprom je Primorce razburilo predvsem zaradi izlitja kerozina, ki bi lahko ogrozil njihov rižanski vodni vir. Pristojne službe so po nesreči izkopale 200 kubičnih metrov zemljine, koliko je v njej kerozina, pa naj bi bilo znano danes.