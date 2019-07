Bržan po nesreči vlaka: Rešitev za vodooskrbo Obale je nov vodni vir

V Kopru se je začela prva skupna seja občinskih svetov štirih istrskih občin, ki so jo župani sklicali zaradi okoljske grožnje po nesreči vlaka pri Hrastovljah. Koprski župan Aleš Bržan je napovedal, da bodo govorili tako o sanaciji stanja in preventivi kot tudi o sistemskih rešitvah. Minister Simon Zajc medtem obljublja resen pristop k problematiki.

Svetniki bodo tako odločali o petih sklepih, ki se osredotočajo na kurativo nastale situacije, preventivo za nadaljevanje in sistemsko rešitev za območje slovenske Istre, je pred začetkom seje navedel koprski župan Aleš Bržan. "Sistemska rešitev je nov vodni vir," je pojasnil Bržan.

Bržan: Rešitev je nov vodni vir

Tako so iz več predlogov izluščili dva, ki ju bodo predstavili, ko jih bo država za to vprašala. "Je pa v domeni države, da to reši, in tudi, da odloči o tem, kateri je najprimernejši vir," je dodal koprski župan. Poudaril je, da današnja seja ni namenjena konkretni rešitvi v smislu določitve točno določenega vira. Bržan pričakuje, da bodo sklepi sprejeti brez težav in da bo slovenska Istra pokazala svojo slogo.

Koprski župan Aleš Bržan je bil jasen: "Sistemska rešitev je nov vodni vir." Foto: STA

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je zagotovil, da bodo resno pristopili k temu, da najdejo drug vodni vir. Že prihodnji teden bo tako na direktoratu za vode sestanek z istrskimi župani. V preteklosti je bilo pregledanih več možnih virov, zato je že znano, kateri bi bili lahko primerni, vendar je treba zadeve spet preučiti. Minister je pojasnil, da je ta trenutek težko govoriti o konkretnih rokih.

"Ko bomo vedeli kje, potem se to lahko hitro zgodi"

Pristojni na ministrstvu bodo morali najprej z župani skladno s strokovnimi podlagami preučiti, kateri vir je investicijsko najbolj ustrezen oziroma kje je projekt najdlje pripeljan. "Ko bomo vedeli kje, potem se to lahko hitro zgodi," je dodal minister Zajc, pri čemer je imel v mislih eno oziroma dve leti.

Za zagotovitev dodatnega vodnega vira bo po besedah Zajca nekaj denarja zagotovo priskrbelo ministrstvo iz naslova sklada za vode, pomembno pa bo tudi, kaj si bo Slovenija izborila v okviru prihodnje finančne perspektive. Če ne bo financiranja iz EU, bo treba najti občinske in državne vire.

Analize odstranjene zemljine bodo znane prihodnji teden

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je poudaril da bodo analize odstranjene zemljine znane prihodnji teden. Še v tem mesecu je sicer predvidena zamenjava začasnih tirnic, takrat pa bodo na kraju nesreče postavili še dodatno zaščitno folijo pod tir ter s posebno maso preprečili pronicanje iz stropa predora. Zaradi tega bo prišlo do 48-urne zapore proge.

Direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj je zagotovil, da je voda v zajetju Rižane za zdaj neoporečna, a bo v primeru onesnaženja vodnega vira treba črpanje podtalnice ustaviti. V Rižanskem vodovodu so zato v stikih tako s Kraškim kot tudi z Istrskim vodovodom. Iz slednjega so jim tudi obljubili, da jim bodo iz svojega vira dali na razpolago dobrih 200 litrov vode na sekundo.