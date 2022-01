ZDA ostro proti Dodiku: Ogroža stabilnost BiH in regije

ZDA so danes uvedle sankcije proti voditelju bosanskih Srbov Miloradu Dodiku in z njim povezani televizijski mreži zaradi ogrožanja stabilnosti Bosne in Hercegovine in regije. Obtožile so ga, da s svojimi odcepitvenimi potezami ogroža krhek 25-letni daytonski mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Destabilizirajoče koruptivne dejavnosti Milorada Dodika in poskusi razdrtja daytonskega mirovnega sporazuma, ki jih spodbujajo njegovi lastni interesi, ogrožajo stabilnost Bosne in Hercegovine ter vse regije," je sporočil podsekretar za terorizem in obveščevalno službo na ameriškem finančnem ministrstvu Brian Nelson.

"(Dodikova) razdiralna etnonacionalistična retorika odraža njegova prizadevanja za uresničitev teh političnih ciljev in za odvračanje pozornosti od njegovih koruptivnih dejavnosti," so dodali na ministrstvu.

Sankcije vključujejo blokado vseh sredstev, ki jih ima Dodik na voljo pod pristojnostjo ZDA, in kriminalizacijo transakcij z njim v skladu z zakonodajo ZDA.

ZDA je sankcije uvedla tudi proti Alternativni televiziji, televizijski mreži iz Banjaluke, ki si jo lasti podjetje, povezano z Dodikovim sinom.

Bosansko tožilstvo uvedlo preiskavo proti Dodiku

Dodik je združeno BiH označil za neuspeh in napovedal umik Republike srbske iz niza osrednjih institucij BiH. Parlament Republike srbske je nato decembra kljub svarilom z Zahoda sprejel predlog, ki lokalno vlado obvezuje k prenosu pristojnosti na področju vojske, davkov in sodnega sistema z ravni države na raven entitete v prihodnjih šestih mesecih.

Bosansko tožilstvo je zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja napada na ustavni red Bosne in Hercegovine uvedlo preiskavo proti Dodiku in še 12 osebam. Njihov cilj so bili sprememba ustavne ureditve BiH, strmoglavljenje njenih najvišjih institucij in zmanjšanje obrambne moči BiH, piše v utemeljitvi preiskave. Dodiku prav tako očitajo poskus nezakonitega oblikovanja vojske.