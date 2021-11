Schmidt: Dodika je treba ustaviti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH Christian Schmidt je danes opozoril, da je srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik glavni krivec za krizo v državi. Poudaril je, da ga je treba ustaviti in da mu ne bodo dovolili vzpostavitve vojske Republike Srbske. Mednarodno skupnost je pozval k ukrepanju.

"Vojska Republike Srbske ne bo oblikovana," je Schmidt povedal v intervjuju za Glas Amerike. Poudaril je, da so mu na pogovorih v Washingtonu, kjer je trenutno, in v Bruslju, kjer se je pretekli teden sestal z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom, zagotovili, da ne bodo mirno gledali, kako Dodik pod vprašaj postavlja obstanek oboroženih sil BiH in obenem vzpostavlja vojsko Republike Srbske.

Schmidt je poudaril še, da mora mednarodna skupnost priznati, da se daytonski sporazum ne spoštuje predvsem zaradi Dodikovih dejanj. O tem je treba po njegovih besedah razpravljati in se dogovoriti o tem, kakšni bi morali biti naslednji koraki.

"V strateškem interesu Zahoda in Evrope je, da ohranijo stabilnost v tej regiji," je še povedal v intervjuju, objavljenem na spletni strani medija Glas Amerike. Mednarodno skupnost je pozval k odločnemu ukrepanju, da bi ustavili Dodika.