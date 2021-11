Dodik hoče Banjaluko za uradno prestolnico Republike Srbske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po njegovih besedah v BiH prihaja do poskusov prevlade muslimanov ter obenem satanizacije Srbov, ki so "trajno nezadovoljni s svojim položajem v BiH". Foto: Reuters

Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik nadaljuje svoja separatistična prizadevanja. Po grožnji, da bo Republika Srbska vzpostavila lastno vojsko in prevzela nase pristojnosti na področju pravosodja ter davkov, si želi zdaj še novo glavno mesto, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je danes poročal dnevnik Nezavisne, je že pripravljena posebna izjava o ustavnih načelih, ki med drugim predvideva, da Banjaluka postane uradna prestolnica Republike Srbske. Obenem naj bi status prestolnice dobile še Pale, trdnjava bosanskih Srbov v času vojne v letih 1992−1995.

V skladu z ustavo je Sarajevo uradno glavno mesto tako BiH kot tudi obeh entitet. A Sarajevo ni na ozemlju Republike Srbske, zato se je Banjaluka kot največje mesto v srbski entiteti uveljavila kot njena de facto prestolnica, pojasnjuje APA.

Na posebnem zasedanju o prenosu pristojnosti z države na entiteto

Parlament Republike Srbske naj bi o omenjeni izjavi odločal na posebnem zasedanju, na katerem bi poleg tega odločal tudi o napovedanem prenosu pristojnosti na področju vojske, pravosodja in davkov s skupne države na entiteto. Datum tega zasedanja še ni določen.

Glede na ustavo BiH si entiteti sicer ne moreta enostransko prisvajati pristojnosti, ki so bile prenesene na skupno državo. A Dodik svoje ravnanje utemeljuje s tem, da gre za pristojnosti, ki v Daytonskem mirovnem sporazumu, s katerim se je leta 1995 končala vojna v BiH, niso bile opredeljene, ampak so jih na današnjo državo prenesli šele kasneje, piše APA.

Kot gost v eni od oddaj zanikal genocid nad Bošnjaki v Srebrenici

Dodik je sicer v ponedeljek zvečer nastopil kot gost v eni od oddaj srbske javne radiotelevizije RTS. Pri tem je med drugim ocenil, da je družba v BiH globoko razdeljena, da za skupno državo ni rešitve in da gre za "popoln neuspeh Zahoda". Po njegovih besedah v BiH prihaja do poskusov prevlade muslimanov ter obenem satanizacije Srbov, ki so "trajno nezadovoljni s svojim položajem v BiH". Znova je tudi zanikal genocid nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.