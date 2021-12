Svarilo iz evropskega parlamenta: V BiH lahko v 24 urah pošljemo šest tisoč vojakov

Zaradi rušenja Daytonskega mirovnega sporazuma in ustave BiH je del evropskih parlamentarcev predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku in njegovim političnim zaveznikom zagrozil z vojaškim posredovanjem.

Najvišji predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so včeraj predsednika Republike Srbske Milorada Dodika opozorili, da njegova dejanja resno ogrožajo mir v BiH, poroča Jutarnji list. Oglasili so se tudi evropski parlamentarci, ki menijo, da bi morala biti EU pripravljena na vojaško posredovanje v BiH in v državo takoj poslati šest tisoč vojakov. "Imamo zagotovila evropskih generalov, da lahko v roku 24 ur v BiH pošljemo šest tisoč vojakov," je dogajanje komentiral evroparlamentarec Thomas Waitz iz stranke Zelenih, ki je te dni v Sarajevu.

Parlament Republike Srbske glasoval za prenos pristojnosti z državne ravni

Oster odziv Bruslja se nanaša na petkovo odločitev parlamenta Republike Srbske, s katero je sprožen sporen proces umika te entitete iz niza osrednjih institucij Bosne in Hercegovine. Glede na sprejeti zakon mora vlada Republike Srbske v šestih mesecih predlagati ustrezne zakone, ki bi področje obrambe, davkov in sodnega sistema uredili na ravni entitete, je v soboto poročala STA. Dodik med drugim zagovarja tudi ustanovitev lastne vojske, potem ko bi se razpustile oborožene sile BiH, ki obstajajo od leta 2005.