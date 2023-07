Energijska pijača Prime, ki je po svetu obnorela predvsem mladostnike in otroke, se je v ZDA zaradi potencialno nevarne ravni kofeina v svojih energijskih pijačah znašla pod plazom kritik, za preiskavo pa so nekateri že zaprosili nadzor zakonodajalcev in zdravstvenih strokovnjakov.

Že prejšnji konec tedna je senator iz vrst demokratov Charles Schumer pozval ameriško Upravo za hrano in zdravila (FDA), naj razišče energijske pijače blagovne znamke Prime, ki sta jo ustanovila youtuberja Logan Paul in KSI. Pijača Prime Hydration je v zadnjem letu doživela pravi razcvet in povečala prodajo med mladimi privrženci.

Med energijsko različico in hidracijsko pijačo prihaja do zamenjave

Ob podpori dveh zvezdnikov youtuba in intenzivni promociji je že lani ob koncu leta pijača ponekod povzročila pravo evforijo. Energijsko različico pijače Prime na spletu sicer oglašujejo za vegansko in brez vsebnosti sladkorja, a je vsebnost kofeina v njej skrb vzbujajoča. Vsebuje 200 milligramov kofeina na pločevinko, kar je primerljivo s pol ducata pločevink Coca-Cole ali skoraj dvema pločevinkama pijače RedBull.

Za primerjavo, 355-mililitrska pločevinka Prime Energy vsebuje 200 miligramov kofeina, RedBullova 250-mililitrska pločevinka 80 miligramov, pločevinka pijače Monster v 473 mililitrih vsebuje 160 miligramov kofeina, Coca-Cola pa v 330 mililitrih 32 miligramov kofeina.

Senator Schumer je bil kritičen do energijske različice pijače Prime, saj meni, da je ta pakirana in tržena v skoraj enaki obliki kot pijača brez kofeina iste blagovne znamke, zaradi česar prihaja do zamenjav med izdelkoma. Foto: Guliverimage

Vse omenjene pijače nosijo tudi opozorilo, da niso priporočljive za otroke, mlajše od 18 let. A kot trdi Schumer, je bila pijača Prime Energy pakirana in tržena v skoraj enaki obliki kot pijača brez kofeina iste blagovne znamke, poroča BBC. To je privedlo do tega, da so nekateri starši svojim otrokom nevede kupili kofeinsko pijačo.

Ponekod po svetu so nekatere šole pijačo celo prepovedale

Leta 2022 sta youtuberja Logan Paul in KSI, ki imata na platformi Youtube skupaj skoraj 48 milijonov sledilcev, lansirala brezkofeinsko pijačo Prime Hydration, letos januarja pa še kofeinsko pijačo Prime Energy.

Nekatere šole po svetu so prav zaradi možne zamenjave pijač in ker so učenci zaradi kofeinske različice celo zboleli, razposlale opozorila o pijači Prime, ponekod pa so jo popolnoma prepovedale. Predstavniki znamke Prime se na omenjene očitke še niso odzvali.