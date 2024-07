Zagrebško trgovsko sodišče je v obrazložitvi sodbe navedlo, da so "lisice živali, o katerih je mogoče sprejeti objektivno ustrezne ukrepe, da ne bi stekle na vozišče avtoceste".

Hrvaške avtoceste (HAC) morajo po sporu z nemško zavarovalnico Allianz tako plačati 12.865 evrov odškodnine zaradi trčenja z lisico na avtocesti A3 in še 11.650 evrov odškodnine za sodne stroške, skupaj 24.515 evrov.

Zaradi trčenja avtomobil v nevoznem stanju

Spor je trajal še kar pet let po tem, ko je voznik BMW-ja septembra 2019 na avtocesti A3 zbil lisico, ki je pritekla na vozišče. Trčenje je bilo neizogibno, avtomobil pa je bil v nevoznem stanju, zaradi česar je zavarovalnica plačala 12.865 evrov.

Allianz je vložil tožbo, v kateri poudarja, da je HAC po zakonu o cestah dolžan vzdrževati avtoceste "v stanju, primernem za promet, in ker je lisica pristala na avtocesti, očitno tega niso storili". S sklepom, da je škoda nastala zaradi naleta vozila na HAC, pa so na javni cesti za divjad "krivdno odgovorni".

Odvetniki HAC so po poročanju portala 24 sata oporekali predvsem vzročno-posledični povezavi med dejanji HAC-a in prometno nesrečo ter navajali, kako je "njihova vzdrževalna cestna služba tisti dan ravnala povsem v skladu s pravili stroke in predpisi".