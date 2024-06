Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz Uniperja, bodo lahko na podlagi sodbe mednarodnega arbitražnega razsodišča tudi prekinili še vedno veljavne večletne pogodbe o dobavah plina z Gazpromom, hkrati pa so upravičeni do izplačila odškodnine za nedobavljene količine plina.

"Ta razsodba zagotavlja pravno varnost za Uniper. S pravico do odpovedi, ki nam jo daje razsodba, prekinjamo pogodbe z Gazpromom," je v izjavi potrdil izvršni direktor Uniperja Michael Lewis.

Nemška vlada je morala Uniper nacionalizirati

Glede odškodnine je dejal, da ni znano, ali jo bo Gazprom tudi dejansko plačal. Če se bo to zgodilo, bo sredstva prejela nemška zvezna vlada, ki je podjetje leta 2022 rešila pred bankrotom.

Uniper, ki ima sedež v nemškem Düsseldorfu, se je namreč v zadnjih dveh letih znašel v resnih finančnih težavah zaradi prekinitve ruskih dobav plina, ki so jo spodbudile sankcije Zahoda zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Posledično je moral nadomestne količine plina kupovati na borznem trgu, kjer so se cene dvignile v nebo. Uniper se je kmalu znašel v hudih likvidnostnih težavah, zaradi česar ga je morala država nacionalizirati. Zvezna vlada je s tem, ko je prevzela delež večinskega delničarja, finskega državnega energetskega podjetje Fortum, postala lastnica približno 99-odstotnega deleža podjetja. Ob tem je morala dati zavezo Evropski komisiji, da ga postopoma vrne v večinsko zasebne roke in zmanjša večinski delež na 25 odstotkov plus eno delnico.