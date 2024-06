Ministrstvo podjetja poziva k hitrim dopolnitvam vlog za pomoč ob škodi po poplavah

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je vključno z junijskimi izplačili v lanskoletnih poplavah prizadetim gospodarskim subjektom doslej namenilo 68,18 milijona evrov pomoči. Veliko vlog pa je še vedno nepopolnih, zato upravičence z nepopolnimi vlogami pozivajo k hitrim in natančnim dopolnitvam.

Povračilo škode je junija v drugem sklopu izplačil prejelo še 106 oškodovancev v skupni vrednosti 7,64 milijona evrov. Gospodarsko ministrstvo je tako za avgustovske poplave podjetjem do zdaj izplačalo skupno 68,18 milijona evrov, kar vključuje tako deset odstotkov predplačila kot povračilo razlike do celotne priznane pomoči, so danes sporočili z ministrstva.

Na ministrstvu so prejeli dokazila o škodi od 1.040 oškodovancev, od tega jih je 958 prejelo desetodstotno predplačilo v višini 35,42 milijona evrov že lani jeseni. "Gospodarsko ministrstvo zdaj izplačuje povračila oziroma razliko pomoči med izplačanim predplačilom in povračilom škode do 45 odstotkov za nezavarovano škodo in do 60 odstotkov za zavarovano škodo, in sicer na podlagi ustreznih dokazil. Celotna sredstva priznane pomoči je do zdaj prejelo 139 upravičencev," so pojasnili.

Vloge so v velikem delu nepopolne

Vloge za povračilo in cenilna poročila so oškodovanci oddajali od februarja do maja. Ker so vloge v velikem delu nepopolne in jih morajo gospodarski subjekti dopolnjevati, poleg tega pa je potrebno tudi preverjanje podatkov o drugih oblikah prejetih povračil, vloge ministrstvo izplačuje postopno glede na njihovo popolnost. "Za vse obravnavane vloge, za katere bosta ugotovljeni popolnost in ustreznost njihovih dokazil, bodo po potrditvi sledile izdaje odločb in izplačila sredstev," so zapisali.

Vse oškodovance, ki so jih ali jih bodo pozvali k dopolnitvam vlog, pozivajo, naj jih dopolnijo v čim krajšem času in skladno z navodili. S tem bodo omogočili hitrejše izplačilo.