Šefic na srečanju s koroškimi župani

Državni sekretar in vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic se je danes s sodelavci iz državne tehnične pisarne mudil na delovnih srečanjih s koroškimi župani. Naslovili so konkretne težave, s katerimi se občine soočajo pri pripravi projektov obnove.

Dopoldne se je Šefic srečal z županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak. Sledilo je srečanje z županom Mežice Markom Mazetom ter ogled Nužijevega plazu, kjer so ga seznanili s potekom dvofazne sanacije spodnjega dela hudourniških grap, ki so v območju državne ceste, so sporočili z vladne službe.

Nato se je Šefic srečal z županom Prevalj Matijo Tasičem in županom Raven na Koroškem Tomažem Roženom. Z Roženom sta si ogledala plaz Koroški Selovec in se srečala z lastnikoma objektov pod plazom. Namen pogovorov je bila seznanitev s položajem in dogovor, kako zadevo urejati naprej. Na koncu se je sestal še z županom Slovenj Gradca Tilnom Kluglerjem.

Župane pozval, naj nadaljujejo z iskanjem zemljišč za nadomestne gradnje

Šefic je pozdravil napore sogovornikov pri iskanju rešitev za posamezne primere ter pobudo za razmislek o spremembah zakonodaje. Hkrati je apeliral na župane, da v času razgrnitve strokovnih mnenj in postopkov sprejemanja odločitev o odstranitvi posameznih objektov nadaljujejo iskanje zemljišč za nadomestitvene gradnje.

Državni sekretar je znova poudaril, da je ključni dejavnik, ki bo definiral uspešnost obnove po naravni nesreči avgusta lani in zagotovil odpornost na morebitne prihodnje tovrstne podnebne ekstreme, skupno delo vseh vpletenih ter zavedanje, da lahko le s sodelovanjem dosežejo zastavljene cilje, so še zapisali v službi vlade za obnovo po poplavah in plazovih.