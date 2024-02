Šefic: Zavedamo se položaja ljudi, ki so jih prizadele poplave

"Zavedamo se položaja ljudi, ki so jih prizadele poplave. Zato smo se tudi prvič odločili za individualne pogovore, kjer se v dialogu z ljudmi posvečamo reševanju njihovih izzivov in potreb," je povedal državni sekretar in vodja službe Boštjan Šefic , ki je z ekipo končal dvodnevne individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenih za morebitno odstranitev v Braslovčah.

Državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je s sodelavci in strokovnjaki Državne tehnične pisarne danes končal dvodnevne individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenih za morebitno odstranitev, v Braslovčah. Pogovore je ocenil kot konkretne, podrobne, izčrpne in konstruktivne. Podani so bili odgovori tako na konkretna individualna kot tudi na splošna vprašanja.

Aktivnost v Braslovčah je trajala dlje od načrtovane

"Individualni pogovori s posameznimi lastniki objektov trajajo več kot 20 minut oziroma toliko časa, kolikor je treba, da lastniki objektov prejmejo odgovore na vprašanja. Zato je celotna aktivnost v Braslovčah trajala dlje od načrtovane. Če odgovorov vladna služba in strokovnjaki tehnične pisarne ne morejo zagotoviti takoj, se dogovorijo, da zainteresirani pozneje dobijo vse informacije. Razmišljanja lastnikov o eni izmed štirih možnosti, ki jih država ponuja v primeru odstranitve objektov, ki jih sodelavci vladne službe in strokovnjaki tehnične pisarne na individualnih pogovorih pridobijo, so pomembna za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Dodali so, da bodo v prihodnjih dneh vsi, ki so bili prisotni na individualnih pogovorih v Braslovčah, prejeli kratke zabeležke srečanj ter bodo lahko podali svoja dopolnila in postavili še dodatna vprašanja.

Poudarili so, da so sodelavci službe za obnovo po poplavah in plazovih ter strokovnjaki Državne tehnične pisarne od ustanovitve vsem prizadetim v poplavah na voljo za vprašanja, poizvedovanja in nasvete. "K reševanju individualnih težav in položajev se pristopa z veliko skrbnostjo, da se podajo vse razpoložljive informacije, predstavi celoten postopek, opozori na potrebno pripravo lastnikov ter se seznani z njihovim razmišljanjem in njihovimi izzivi," so navedli.

Predvsem so poudarili, da je pomembno, da ne pade senca dvoma na natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov ter s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi.

Prioriteta so tisti, ki so izgubili vse

Na vseh individualnih pogovorih se predstavi tudi časovnica nadaljnjih aktivnosti.

Strokovna mnenja, ki so podlaga za odstranitev, se določijo s sklepom vlade, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist. Sklepe lahko pričakujejo konec marca oziroma v začetku aprila, temeljili pa bodo izključno na strokovnem mnenju, ki ga bo nato potrdil svet vlade za obnovo. Sledila bo javna razgrnitev, konec maja pa odgovori na pripombe zainteresirane javnosti. Zatem so na vrsti cenitve, junija in julija pa pogodbe. Prvi paket je že v obravnavi in potrjevanju na svetu za obnovo po poplavah in ga pričakujemo v teh dneh, preostali paketi sledijo. Prioriteta so tisti, ki so v poplavah izgubili vse, so še pojasnili.