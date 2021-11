Zaradi goljufij na Hrvaškem prijeli tudi nekdanjo ministrico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so zaradi suma goljufij na ministrstvu za regionalni razvoj in sredstva EU v okviru preiskave evropskega javnega tožilstva prijeli štiri osebe, med katerimi je po poročanju hrvaških medijev tudi nekdanja ministrica Gabrijela Žalac. Prijete sumijo kaznivih dejanj v postopkih javnega naročanja za nakup informacijskega sistema.

"Gabrijela Žalac odpeljana na razgovor s preiskovalci," so tvitnili s hrvaškega portala.

Gabrijela Žalac odvedena na razgovor s istražiteljimahttps://t.co/BIPBV1rDtK pic.twitter.com/FA4yfTJ2oM — Jutarnji List (@jutarnjihr) November 10, 2021

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) danes v sodelovanju s hrvaškim policijskim uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala izvaja nujne dejavnosti pridobivanja dokazov, so sporočili iz EPPO.

Nepravilnosti pri nakupu informacijskega sistema

Te dejavnosti se po navedbah tožilstva nanašajo na štiri osebe, ki jih sumijo kaznivih dejanj na hrvaškem ministrstvu za regionalni razvoj in sredstva EU ter hrvaški agenciji za financiranje in javno naročanje v okviru programov EU v povezavi s postopki javnega naročanja za nakup informacijskega sistema. "Poleg Žalčeve prijet tudi direktor močne državne agencije," so tvitnili na Jutarnjem listu.

Uz Gabrijelu Žalac uhićen i ravnatelj moćne državne agencije, evo tko je on https://t.co/krJ54842sH pic.twitter.com/UldAb9jIrw — Jutarnji List (@jutarnjihr) November 10, 2021

V EPPO bodo prijete najprej izprašali, nato pa se odločili o nadaljnjem ukrepanju in javnost o vsem pravočasno obvestili. Do takrat ne bodo razkrivali nikakršnih podrobnosti, so še sporočili s tožilstva.

Prste v medu res imela tudi nekdanja ministrica?

Hrvaški Jutarnji list sicer danes poroča, da je med prijetimi tudi nekdanja ministrica Gabrijela Žalac v povezavi s spornim poslom glede informacijskega sistema v vrednosti 16,24 milijona kun (2,16 milijona evrov), o katerem se je ministrstvo v času njenega mandata dogovorilo s podjetjem Ampelos.

Časnik ob podrobnem opisu zgodovine spornega posla navaja, da je bil primer nekaj časa tudi pod drobnogledom nacionalnega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, a da naj bi bilo sklenjeno, da ministrica ni storila ničesar protizakonitega.

V EU skupini za finančne interese tudi Slovenija, a edina brez delegiranih tožilcev

EU je evropsko javno tožilstvo, pristojno za preiskavo, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU, vzpostavila junija letos. V projektu sodeluje 22 članic Unije, tudi Slovenija, ki pa edina še ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev.

To po navedbah evropske glavne tožilke Laure Kövesi ovira delovanje tožilstva, spodkopava njegovo učinkovitost pri zaščiti finančnih interesov EU ter terja ukrepanje z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Slovenija je zaradi tega pod drobnogledom Evropske komisije, ki pričakuje hitre rešitve, sicer napoveduje ukrepanje. Najverjetnejša možnost je sprožitev pravnega postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje, v tem primeru uredbe o EPPO.