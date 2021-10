Za četrtino poslancev devet tisoč evrov na mesec ni dovolj

Več kot četrtina evroposlancev (27 odstotkov) je skupaj prijavila med 3,9 in 11,5 milijona evrov zaslužkov s postranskimi dejavnostmi, ugotavlja TI EU v svoji analizi, objavljeni v torek. Analiza temelji na posodobljeni bazi podatkov EU Integrity Watch, ki vsebuje podatke, pridobljene na podlagi izjav poslancev o finančnih interesih.

V Sloveniji do petka misija Evropskega parlamenta: Pravna država, korupcija in mediji

Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev bo do petka v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Evropski poslanci se bodo srečali z nacionalnimi oblastmi, civilno družbo in mediji, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Srečanja s premierjem Janezom Janšo po neuradnih navedbah ni predvidenega. Prav tako ni med sogovorniki nobenega ministra.