Mafija v težavah zaradi milenijcev: "Samo visijo na telefonih"

Milenijski kriminalci povzročajo težave mafiji v ZDA. FBI to pripisuje nerazumevanju starejših generacij o potrebah in načinu obnašanja milenijcev ter vlogi tehnologije v njihovem življenju.

Pretekli mesec so v New Yorku aretirali 87-letnega Andrewa Russoja, ki je vodil mafijsko družino Colombo, poroča The New York Times. Po mnenju nekdanjega agenta FBI Scotta Curtisa je aretacija enega izmed največjih mafijskih šefov posledica nezmožnosti kriminalnega omrežja, da bi učinkovito sodelovalo s pripadniki mlajše generacije. Po besedah Curtisa imajo mlajši kriminalci drugačne navade, kar je prisilo starejše vodje mafijske družine, da so poskušali milenijce upravljati na vsakem koraku. "Starejši mafijci se ves čas pritožujejo, da je današnja mladina neodgovorna, nelojalna, razvajena in da preveč časa preživi na pametnih telefonih," je za The New York Times dejal Curtis.

Russoja aretirali zaradi dokazov na pametnem telefonu

FBI-ju je uspelo zbrati dokaze proti mafijski družini Colombo, potem ko je eden izmed njenih mlajših članov grozil in izsiljeval ljudi kar prek sporočil v aplikacijah za pametne telefone. "Ta generacija, vse, kar delajo, naredijo prek pametnih telefonov," je za The New York Times aretacijo Russoja in dokaze proti njemu komentiral eden izmed članov družine Colombo. In ne gre za osamljeni primer. Pred mesecem dni je policija aretirala 66-letnega sodelavca družine Colombo, ki so ga našli zaradi fotografije, ki jo je na Twitterju objavil njegov sin.

Starejši mafijci ne zaupajo mlajšim

Ker je takih primerov v zadnjih letih veliko, starejši mafijci ne želijo prepustiti odločanja mlajši generaciji. To pa je kriminalne organizacije privedlo v pat položaj. "Vodje mafijskih družin so vse starejši in ne zmorejo več tako učinkovito upravljati vsakodnevnih poslov, mlajših pa ne pustijo blizu. Poglejte samo Russoja, pri 87 letih je želel upravljati vsak dan najnižjega vojaka v njegovi družini in na koncu ga je to stalo svobodo," je še dejal Curtis.