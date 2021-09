Prijeli 106 kriminalcev, delali so za italijansko mafijo #video

V skupni operaciji španske in italijanske policije ter Europola so razkrinkali kriminalno združbo, povezano z italijansko mafijo, ki je bila vpletena v spletne goljufije, pranje denarja, tihotapljenje drog in premoženjska kazniva dejanja. Aretirali so 106 ljudi, večinoma v Italiji in Španiji, v obeh državah so opravili 16 hišnih preiskav in zamrznili 108 bančnih računov.

Poleg aretacij, hišnih preiskav ter zamrznitev bančnih računov so policisti zaplenili še številne računalnike, ki so jih kriminalci uporabljali za spletne goljufije, 224 kreditnih in SIM-kartic ter nasad marihuane z opremo za gojenje in prodajo prepovedane droge.

Po ocenah naj bi samo lani ta kriminalna združba s sedežem na Tenerifih z nezakonitimi posli zaslužila več kot deset milijonov evrov. Domnevajo, da so z različnimi oblikami spletnih goljufij prevarali na stotine žrtev tako, da so se predstavljali z lažno identiteto, jim pošiljali različna sporočila in denar, ki so ga ukradli, prali prek lažnih podjetij s tako imenovanimi denarnimi mulami.

"To je bila dobro usklajena in piramidno organizirana kriminalna skupina z ljudmi, ki so se specializirali za različne vloge in področja," so navedli v policiji, poročajo tuji mediji.