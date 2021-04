Italijanska policija aretirala mafijskega šefa

Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa so ga policisti aretirali med praznično večerjo, medtem ko so nekateri drugi mediji poročali, da so ga prijeli na letališču. Policija je aretirala še štiri moške, ki naj bi bili člani sicilijanske mafijske združbe Cosa Nostra. Osumljeni so izsiljevanja, napada, ugrabitve in drugih hudih kaznivih dejanj. Policijsko akcijo so usklajevali palermsko tožilstvo in drugi protimafijski preiskovalci, poroča STA.