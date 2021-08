V Španiji prijeli pomembnega mafijskega šefa

Paviglianitija so prijeli v ponedeljek v delavski četrti Madrida Cuatro Caminos. Šlo je za skupno akcijo policij Španije in Italije. Imel je lažne portugalske dokumente, pri sebi pa tudi skoraj šest tisoč evrov gotovine in šest mobilnih telefonov, je sporočila španska policija.

Po navedbah policije je bil Paviglianiti eden glavnih vodij mafijskih operacij na severu Italije in v Južni Ameriki. Italijanski mediji so ga poimenovali kar "šef vseh šefov", predvsem zaradi njegove vloge v zločinih, ki jih je izvedel v 80. in 90. letih. Med drugim naj bi zagrešil več umorov in tihotapil droge.

V Španiji so ga sicer že prijeli leta 1996, tri leta kasneje pa so ga izročili Italiji, kjer je bil obsojen na dosmrtni zapor, običajno kazen za mafijske šefe.

A njegovi odvetniki so potem dosegli, da Španija pri odločanju o izročitvi ni upoštevala dosmrtnega zapora, zaradi česar so mu kazen skrajšali na 20 let zapora. Leta 2019 je prišel na prostost, a je potem višje italijansko sodišče odločilo, da je šlo za napako in da bi se moral vrniti v zapor. Do takrat se je za njim že izgubila vsaka sled. Do zdaj, ko so ga prijeli.