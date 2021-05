Hud udarec za vplivno mafijsko združbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru obsežne evropske protimafijske operacije so v Italiji, Nemčiji, Španiji in Romuniji danes aretirali več oseb in po trditvah preiskovalcev zadali hud udarec vplivni kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta. V akciji, ki jo vodi državno tožilstvo v italijanskem Torinu, je samo v Italiji sodelovalo 300 policistov.

Operacijo so poimenovali Platinum in je usmerjena proti članom 'Ndranghete, ki jim očitajo mednarodno trgovino z mamili. Klan je med drugim dejaven v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in več turističnih krajih ob Bodenskem jezeru.

Poleg aretacij članov 'Ndranghete so policisti zasegli več nepremičnin, vozil in bančnih računov v vrednosti več milijonov evrov. Med zaseženimi je tudi nekaj gostinskih lokalov in gradbenih podjetij v Torinu.

'Ndrangheta je ena od najmočnejših mafijskih organizacij na svetu. Je vodilna v mednarodni trgovini z drogami, poleg tega pa služi še z orožjem, pranjem denarja in korupcijo. Letno naj bi imela po vsem svetu nekje med 50 in 100 milijardami evrov prihodkov.