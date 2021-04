Italijani aretirali 99 mafijcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska policija je v okviru obsežne operacije proti mafiji v Bariju na jugu države aretirala 99 ljudi. Za zapahi naj bi se znašli vodilni in drugi člani mafijskega klana Strisciuglio, ki jim med drugim očitajo izsiljevanje, preprodajo mamil in mafijsko združevanje. Med aretiranimi naj bi bili tudi vodje klana in občasni sodelavci. Preiskava proti klanu se je začela že leta 2015.

Več podrobnosti naj bi policija razkrila še danes na novinarski konferenci.