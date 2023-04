Za neumnost z maseratijem ga zdaj čaka sojenje #video

Moškega, ki se je maja lani z luksuznim športnim avtomobilom znamke Maserati peljal po Španskih stopnicah in poškodoval ta znani arhitekturni biser v italijanski prestolnici, so danes obtožili poškodovanja kulturne dediščine, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

38-letni inženir iz Savdske Arabije se je maja lani z najetim maseratijem ponoči spustil po Španskih stopnicah, potem ko se je izgubil v Rimu. Škodo ocenjujejo na približno 50 tisoč evrov, poškodoval pa naj bi najmanj tri stopnice.

Videoposnetek si lahko ogledate v tem članku:

Moškemu je s pomočjo mimoidočih uspelo odpeljati s kraja dogodka, vendar so ga nekaj dni pozneje aretirali, ko je na letališču v Milanu skušal vrniti poškodovan najeti avtomobil. Identificirali so ga s pomočjo posnetkov nadzornih kamer na kraju nesreče.

Obtožnica ga bremeni uničenja, poškodovanja, okrnjenja in nezakonite uporaba kulturne ali krajinske dediščine, za kar je zagrožena kazen od dveh do petih let zapora.

Po stopnicah peljali že večkrat

Španske stopnice iz 18. stoletja, ki jih je zasnoval arhitekt Francesco De Sanctis, so ena najbolj znanih rimskih znamenitosti in so uvrščene na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Gre za monumentalno stopnišče s 135 stopnicami, ki se vzpenjajo po strmem pobočju med Španskim trgom na dnu in trgom Trinita dei Monti, na katerem je istoimenska cerkev.

Po stopnicah so se sicer že večkrat zapeljala vozila. Leta 2018 je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal po stopnicah, leta 2007 pa se je po baročnem stopnišču pod vplivom alkohola z avtomobilom spustila še ena oseba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Incidenti so sprožili razpravo o tem, kako bolje zaščititi znamenitost, tudi z morebitnim zaprtjem ceste za promet, ki vodi mimo vrha stopnišča.

Italijanska vlada naj bi sicer ravno danes sprejela predlog zakona z novimi ukrepi proti vandalom, katerega tarča je kulturna dediščina. Za tiste, ki kulturno dediščino uničujejo, predvideva globe od 20 do 60 tisoč evrov in kazenske sankcije, za tiste, ki poškodujejo spomenike, pa od 10 do 40 tisoč evrov globe. Ministrstvo za kulturo bo prihodke od glob uporabilo za čiščenje in popravilo spomenikov, poroča Ansa.