Klasika italijanske kuhinje, ki se ji nihče ne more upreti.

Sestavine

Za omako:

400 g mletega mešanega mesa,

1 manjša čebula,

lovorjev list, sol, poper,

700 g pasiranega paradižnika,

100 ml vode.

Za bešamel:

60 g masla,

60 g moke,

pol litra mleka,

žlička muškatnega oreščka.

Za lazanjo:

1 paket lističev za lazanjo,

100 g naribanega sira (po želji tudi parmezan).

Postopek

Najprej naredite mesno omako. Prepražite sesekljano čebulo, dodajte mleto meso in pražite 15 minut. Zalijte s paradižnikom in malo vode, dodajte lovorov list in po okusu solite in poprajte.

Za bešamel kozico pristavite na srednji ogenj. Vanjo dajte maslo in počakajte, da se popolnoma stopi. Takoj ko se maslo stopi, dodajte moko. Z metlico neprestano mešajte in prilivajte mleko, dodajte žličko muškatnega oreščka.

V večji posodi zavrite osoljeno vodo. Ko rahlo vre, vanjo položite po štiri lističe za lazanjo ter jih na hitro pokuhajte. Pečico prižgite na 200 stopinj Celzija. Pekač namastite z oljem, na dno zložite lističe, čez prelijte plast mesne omake in bešamela, nato potresite z naribanim sirom. Na enak način ponavljajte plasti, dokler ne porabite sestavin. Pecite pri 200 stopinjah Celzija približno 45 minut oziroma do zlato rumene barve.

