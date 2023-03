Sestavine:

krompir

sol

česen v prahu

stopljeno maslo

začimbna mešanica za krompir

sir

Postopek:

Krompir operite in osušite. Vanj naredite goste vzporedne zareze, v katere boste kasneje dali sir. Pazite, da ne zarežete do konca.

Zmešajte stopljeno maslo, dodajte sol po okusu, česen v prahu in začimbno mešanico ter s tem premažite krompir, ki ga nato dajte v pečico in pecite od 20 do 30 minut na 200 stopinj Celzija. Nato ga vzemite iz pečice in v reže dodajte sir. Vrnite v pečico in pecite še okoli 15 minut.

Po želji servirajte s kislo smetano.

