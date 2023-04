Kritično pri sosedih: zaradi migracij Italija razmišlja o razglasitvi izrednih razmer

Vlada bi lahko izredne razmere razglasila že na današnji popoldanski seji sveta ministrov, so po poročanju Anse sporočili iz vladnih krogov. Na ta način bi bile predvsem južne dežele, ki so zaradi migrantov posebej prizadete, med njimi Sicilija in Kalabrija, deležne posebne podpore.

Do morebitne odločitve o izrednih razmerah prihaja po ponedeljkovem srečanju notranjega ministra Mattea Piantedosija in ministra za civilno zaščito Nella Musumecija. Ta je za Radio Anch'io ukrep danes opisal kot "zelo verjeten scenarij".

"Absolutno izredno stanje", ki obremenjuje državo

Z uvedbo izrednih razmer naj bi med drugim poenostavili postopke za vzpostavitev novih sprejemnih centrov za begunce. "Doživljamo absolutno izredno stanje, ki močno obremenjuje državne strukture. Južne italijanske dežele same ne morejo obvladati teh izrednih razmer," je dejal Musumeci.

Med prazničnim velikonočnim koncem tedna je od petka do ponedeljka na Lampeduso v več kot 40 čolnih čez Sredozemsko morje prispelo okoli dva tisoč migrantov, je v ponedeljek zvečer sporočila italijanska obalna straža. Med prebežniki je mnogo mladoletnih oseb.

Obalna straža je nato v bližini Sicilije in Kalabrije v dveh reševalnih operacijah prestregla ribiška čolna, na katerih je bilo skupno 1.200 migrantov – na enem od njih je bilo 800 prebežnikov, na drugem pa okoli 400.

Ob tem je v brodolomih ob Tuniziji in v malteških vodah umrlo 38 ljudi, 18 pa jih še vedno pogrešajo, je še poročala Ansa.

"Ključno je, da Evropa končno ukrepa. Leta je govorila, ne da bi mignila s prstom, in čas je, da dokažemo, da je EU res unija in da solidarnost z migranti ni le naloga Italije, Španije, Grčije ali Malte," je pred sejo sveta ministrov dejal podpredsednik vlade in vodja desne Lige Matteo Salvini, ki vodi ministrstvo za infrastrukturo in transport.