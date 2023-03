V morju pri San Diegu utonilo osem ljudi

V soboto zvečer sta se v gosti megli pri kalifornijskem mestu San Diego prevrnila dva čolna, za katera domnevajo, da so na njiju iz Mehike tihotapili migrante. Reševalci so do zdaj odkrili posmrtne ostanke osmih ljudi, za druge pa domnevajo, da so se porazgubili po prihodu na kopno. Gre za eno najhujših tovrstnih nesreč ob ameriški obali.