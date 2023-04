Pirc Musarjeva ostro nad poslanko SDS

Alenka Jeraj trdi, da je po njenih neuradnih, a zanesljivih informacijah policije, ta v prvih treh mesecih letošnjega leta v Ljubljani obravnavala 57 posilstev katerih so osumljeni ilegalni migranti. Policija zatrjuje, da gre za popolnoma neresnično informacijo, ki ne temelji na podatkih policije. Po njihovih podatkih so namreč v tem obdobju obravnavali devet posilstev, v nobenem primeru pa ne gre za tujce, ki bi nelegalno vstopili v državo. V šestih primerih so osumljenci državljani Slovenije, v treh primerih pa za državljane Srbije, BiH in Kosova. Vsi trije imajo urejen status bivanja v Sloveniji.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za POP TV dejala, da je nad vprašanjem Jerajeve zgrožena. "Vprašanje je nedostojno položaju poslanke. Drznila si je postaviti vprašanje za katerega je po mojem prepričanju že vnaprej vedela, da ni resnično," je dejala Pirc Musarjeva.

Jerajeva na temeljih neresničnih informacij od vlade zahteva odgovore na dvanajst vprašanj. Med drugim tudi na vprašanje, kako bo vlada zaščitila slovenske državljanke pred posilstvi, glede na to, da podpira priseljevanje tujcev. "Ne gre le za širjenje nestrpnosti, temveč tudi za eklatantno širjenje dezinformacij. Tega si noben poslanec v svoji karieri ne bi smel privoščiti. Alenka Jeraj si je. Upam, da prvič in zadnjič," je za POP TV zgroženo dejala predsednica republike.

V SDS za izjave na temo poslanskega vprašanja Jerajeve danes niso bili na voljo. Za POP TV so le sporočili, da Jerajeva zadeve ne bo komentirala, dokler ne prejme uradnega odgovora vlade na poslansko vprašanje. Vlada mora nanj odgovoriti v 30 dneh od prejema.