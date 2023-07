Vročina: nemški zdravstveni minister podprl možnost popoldanske sieste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Siesta, ko ljudje ob najbolj vročih urah dneva počivajo, je običajna praksa v številnih južnoevropskih državah, kot sta denimo Španija in Portugalska.

Siesta, ko ljudje ob najbolj vročih urah dneva počivajo, je običajna praksa v številnih južnoevropskih državah, kot sta denimo Španija in Portugalska. Foto: Reuters

"To vsekakor ni slab predlog. Z medicinskega vidika je vsekakor smiseln za številne poklice," je na Twitterju zapisal Lauterbach. Dodal je, da se vlada v to vprašanje ne bo vtikala, temveč bo prepuščeno delavcem in delodajalcem.

Možnost prakticiranja popoldanskega počitka ob delavnikih je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa komentiral tudi predsednik Zveznega združenja zdravnikov nemških javnih zdravstvenih zavodov (BVÖGD) Johannes Niessen.

"V vročini bi se morali zgledovati po metodah južnoevropskih držav - v poletnih mesecih bi morali sprejeti koncept zgodnjega vstajanja, jutranjega produktivnega dela in opoldanske sieste,# je povedal za nemško medijsko skupino Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"V hudi vročini ljudje niso tako učinkoviti kot običajno. Zaradi slabega spanca in pomanjkanja nočnega hlajenja se poleg tega pojavijo težave s koncentracijo. Zahtevno delo je zato treba opravljati v zgodnjih jutranjih urah," je dodal Niessen.