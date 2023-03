Prednostne naloge EU so evropski zeleni dogovor, digitalizacija in geopolitična odpornost, je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Prednostne naloge EU so evropski zeleni dogovor, digitalizacija in geopolitična odpornost, je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Foto: Nebojša Tejić/STA

EU mora poskrbeti za industrijo čistih tehnologij, je danes v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Do leta 2030 želi EU proizvesti vsaj 40 odstotkov potrebnih čistih tehnologij, je dejala ob napovedi, da bo komisija v četrtek predstavila zakona o do okolja prijaznih tehnologijah in kritičnih surovinah.

Zakon o industriji z neto ničelnimi izpusti, ki ga bo komisija predstavila v četrtek, bo omogočil preprostejše sheme državnih pomoči, davčne olajšave in prožno uporabo sredstev EU ter ji s tem zagotovil hitrost, poenostavitev postopkov in dostop do financiranja, je poudarila von der Leynova.

V EU je treba obenem zagotoviti oskrbo s ključnimi surovinami, ki so nujno potrebne za digitalni in zeleni prehod, je poudarila ob napovedi zakona o kritičnih surovinah. EU je glede teh surovin danes močno odvisna od nekaj tretjih držav, predvsem Kitajske.

"Če želimo biti neodvisni, moramo nujno okrepiti in diverzificirati dobavne verige s podobno mislečimi partnerji," je poudarila.

Prednostne naloge EU ostajajo nespremenjene

Napovedala je tudi, da bo skupaj s švedskim predsedstvom Svetu EU voditeljem držav članic predlagala povečanje sredstev za raziskave in razvoj. EU si je že pred leti zastavila cilj, da bomo do leta 2030 za raziskave in razvoj namenili tri odstotke BDP. Povečanje sredstev ni nujno samo za evropske raziskovalce, znanstvenike in podjetja, ampak je tudi močan znak, da je konkurenčnost evropskega notranjega trga izredno pomembna, je poudarila.

Napovedala je še, da bo komisija do jeseni izdelala konkretne predloge za poenostavitev birokratskih predpisov, da bi evropska podjetja postala bolj konkurenčna. "Do jeseni bomo predstavili konkretne predloge za poenostavitev obveznosti poročanja in njihovo zmanjšanje za 25 odstotkov," je napovedala.

Kot je poudarila, prednostne naloge - evropski zeleni dogovor, digitalizacija in geopolitična odpornost - ostajajo nespremenjene. To so prave prednostne naloge, vendar mora biti njihovo izvajanje cenejše, zaradi vojne tik za vogalom, nestanovitnih cen energije in obsežnih naložb v čiste tehnologije pa mora Evropa okrepiti svoje ukrepanje, je dejala von der Leynova.