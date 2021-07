Vedno slabše: zaostrovanje razmer v Avstraliji, od doma le, če je nujno #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sydneyju v Avstraliji so danes ob vse intenzivnejšem širjenju različice novega koronavirusa delta zaostrili omejitvene ukrepe. V največjem mestu v državi so v zadnjem dnevu potrdili 44 novih okužb, največ do zdaj v enem dnevu, virusu pa naj bi bilo glede na navedbe oblasti izpostavljenih še veliko ljudi.