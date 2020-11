V ZDA podrli nov skrb vzbujajoč rekord

V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih 19.990 novih okužb z novim koronavirusom, je danes objavil Inštitut Roberta Kocha. To je novo najvišje dnevno število okužb od izbruha epidemije v zadnjih tednih. Zadnje je bilo v soboto, ko so poročali o 19.059 okužbah.

Oblasti opozarjajo, da je naraščanje potrjenih okužb tudi posledica veliko obsežnejšega testiranja kot med prejšnjim vrhuncem epidemije pred pol leta in da zato ni mogoče z gotovostjo trditi, da so sedanje številke tudi dejansko rekordne.

V Nemčiji, kjer so v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja okužb do konca meseca med drugim zaprli restavracije in bare, so doslej potrdili 597.583 okužb, umrlo je 10.930 bolnikov s covidom-19, piše STA.