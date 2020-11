Neuradno: včeraj potrdili nekaj več kot 1.600 okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na včerajšnji novinarski konferenci je uradni vladni govorec Jelko Kacin povedal, da reprodukcijsko število R, kljub višjemu številu novih okužb na dan in tudi večjemu deležu pozitivnih testov, pada. "Kar je dragocen, spodbuden in pomemben podatek," je dejal. Dodal je, da so vladni ukrepi, ki jih uveljavljajo državljani, obrodili sadove. "Na dolgi rok se nam zadeve popravljajo," je še poudaril.

Vsaj še mesec dni bodo razmere ostale zelo resne

Tudi število novih primerov na 100 tisoč prebivalcev se niža. "Ta teden imamo dokaz, da so ukrepi, ki jih je sprejela vlada in jih uveljavljajo občanke in občani, obrodili sadove. Na dolgi rok se nam zadeve popravljajo," je dejal Kacin.

Poudaril je, da spodbudnejših podatkov nikakor ne gre razumeti kot olajšanja, da bi si oddahnili ter prenehali upoštevati navodila in priporočila strokovnjakov, temveč ravno nasprotno. Kot je povedal, je glede na razvoj pri nas in po Evropi jasno, da bodo morali nekateri ukrepi trajati dlje časa.

"Vsaj še mesec dni bodo razmere ostale zelo resne, potem pa nas najverjetneje čaka obdobje, ko bomo morali ostati zelo previdni, maksimalno odgovorni in ravnati preventivno," je poudaril. Vladni govorec je ob tem dejal, da imamo v Sloveniji še vedno kar nekaj močnih lokalnih žarišč, epidemiološka slika pa je najslabša v gorenjski statistični regiji.

Prezgodaj je govoriti o sproščanju ukrepov

Minister za zdravje Tomaž Gantar med drugim meni, da se je slovenski zdravstveni sistem dobro prilagodil novim razmeram. Dejal je, da so v bolnišnicah od 16. oktobra, ko je bilo na voljo 227 navadnih in 54 intenzivnih postelj za okužene bolnike, te kapacitete povečali. "Danes imamo 821 navadnih postelj in 150 postelj v intenzivni terapiji," je pojasnil.

Gantar ocenjuje, da se je zdravstveni sistem dobro prilagodil novim razmeram. Meni, da je bilo sprejetih precej pomembnih in pravih odločitev. Kar se da hitro in pravočasno obravnavo so po Gantarjevih besedah zagotavljali vsem bolnikom, tudi necovidnim, se pa redni programi prilagajajo oziroma zmanjšujejo na račun večjega števila huje obolelih s covid-19.

Tudi minister je opozoril, da je spoštovanje vladnih ukrepov ključnega pomena pri obvladovanju epidemije. "Dokler je število potreb po novih posteljah večje od števila odpuščenih covid bolnikov, je preuranjeno govoriti o sproščanju ukrepov," je poudaril. Pojasnil je, da so ukrepi nujni zato, da bomo lahko v zdravstvu prišli do številk, ob katerih bo znova mogoče obravnavati bolnike, ki niso napoteni samo s stopnjo zelo hitro ali nujno.