V Turčiji po potresih zaradi domnevne malomarnosti pridržali več kot 180 ljudi

Po uničujočih potresih, ki so v začetku meseca prizadeli jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, so v Turčiji zaradi domnevne malomarnosti pri gradnji pridržali najmanj 184 ljudi, je v soboto sporočil pravosodni minister Bekir Bozdag. Večinoma naj bi šlo za gradbene izvajalce, med njimi pa je tudi en župan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.