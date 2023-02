Turčija in Sirija: število žrtev preseglo 50 tisoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Turčiji so s prizadetih območij evakuirali skoraj 530.000 ljudi.

V Turčiji so s prizadetih območij evakuirali skoraj 530.000 ljudi. Foto: Reuters

Po zadnjih podatkih iz obeh držav je število žrtev potresov in številnih popotresnih sunkov, ki so v začetku meseca stresli jug Turčije in severozahod Sirije, preseglo 50 tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.