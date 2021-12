V stanovanju hranil najmanj sto mrtvih mačk

V domu upokojenca na jugu Francije so našli približno sto mrtvih mačk, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila prostovoljna združenja za zaščito živali.

Ce que l'on sait sur l'affaire des dizaines de chats découverts morts dans une maison à Nice https://t.co/T9l6skussK pic.twitter.com/3g6NbG5WZx — Nice-Matin (@Nice_Matin) December 6, 2021

Prostovoljce je opozorila nečakinja 81-letnika, ki je v nedeljo, ko so ga odpeljali v bolnišnico v Nici na jugu Francije, vstopila v njegovo hišo in odkrila poginule živali.

Večina mrtvih mačk je bila shranjena v zaprtih plastičnih ali lesenih posodah, je poročal regionalni časopis Nice-Matin. Poleg mačk so v hiši in njeni okolici našli tudi ostanke veveric in podgan ter pasjo čeljust.

Ob tem so iz hiše rešili več kot 20 živih, toda hudo podhranjenih mačk in jih predali veterinarjem ali zavetiščem. Na kavču v dnevni sobi so našli tudi razmesarjene ostanke ene od mačk, ki so jo delno požrle preostale živali.

"Glede na položaj je bila večina mačk že mrtvih, ko so bile položene v škatle," je za AFP povedal Philippe Desjacques, predsednik društva za zaščito živali La Tribu du Fourmilier. "Vendar pa menimo, da sta bili vsaj dve zaprti živi," je dodal.

Dejal je še, da je upokojenec verjetno trpel za sindromom, pri katerem ljudje pri sebi kopičijo veliko število živali, pogosto zaradi osamljenosti, ne da bi lahko skrbeli za njihove potrebe.