Aplikacija, imenovana Tably, naj bi s pomočjo umetne inteligence omogočala oceno počutja mačk na podlagi položaja njihovih ušes, zoženja oči, napetosti gobčka, sprememb brkov in položaja glave. Študija, objavljena v strokovni reviji Scientific Reports leta 2019, je zaključila, da gre za zanesljivo orodje za oceno akutne bolečine pri mačkah.

"Aplikacija lastnikom mačk pomaga vedeti, ali njihovo mačko kaj boli," je za Reuters dejal Miche Priest, vodja podjetja Syvlester.ai, ki je ustvarilo aplikacijo Tably.

"S pomočjo znanja in vrste slik nam je uspelo. Torej, če ste lastnik mačke, lahko preprosto uporabite aplikacijo, ki vam bo pomagala ugotoviti, kako se vaša mačka počuti," je še dodal vodja podjetja.

Foto: zajem zaslona

Na kliniki Wild Rose Cat v Calgaryju, kjer so ustvarjalci proučili algoritem aplikacije, dr. Liz Ruelle upa, da bo Tably pomagala lastnikom mačk in diplomiranim veterinarjem.

"Precej spretno berem mačjo telesno govorico, toda za druge kolege, nove študente, ki morda nimajo toliko izkušenj, je lahko zelo težko vedeti, ali mačka doživlja bolečino," je pojasnila Ruellova.

Vendar pa aplikacija ni popolna, opozarjajo nekateri uporabniki. "Aplikacijo sem uporabljal, ko sem živel s tremi mačkami. Ena mačka je bila črna, zato aplikacija ni mogla do potankosti proučiti mačjega obraza," je pojasnil uporabnik Stephan Boissonneault in dodal, da se bo aplikacija izboljšala, ko jo bo uporabljalo več uporabnikov, kar je tudi namen umetne inteligence.

Foto: zajem zaslona

Strokovnjakinja za dobro počutje mačk Alice Potter iz britanske dobrodelne organizacije za živali je dejala, da lahko aplikacija pomaga lastnikom hišnih ljubljenčkov, ki spremljajo zdravje svoje mačke, pri čemer morajo spremljati tudi telesno govorico in vedenjske spremembe.

"Bodite pozorni tudi na to, kako napete imajo mišice, kje držijo glavo, ali je blizu njihovega telesa. Pomemben je tudi njihov rep, saj mačke, ki so zaskrbljene ali prestrašene, rep držijo zares tesno in napeto," je še pojasnila strokovnjakinja.

