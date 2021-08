V Ljubljani na ogled 250 pasemskih in domačih mačk #foto

Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču ta konec tedna poteka mednarodna razstava mačk, ki jo organizira Felinološko društvo Ljubljana. Za prestižne nazive najlepših se potegujejo pasemske in domače mačke. Razstave se udeležujejo razstavljavci in vzreditelji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske ter ostalih okoliških držav.

Na razstavi si je mogoče ogledati okoli 250 mačk različnih pasem v pisanih barvnih odtenkih, od enobarvnih do večbarvnih, progastih, pikastih ali brez vzorca, od dolgodlakih do tistih brez dlake, od velikih do malo manjših. Nekatere predstavnice pasem so v slovenskem prostoru zelo redke ali pa jih celo ni.

Foto: Ana Kovač Oba dneva je za obiskovalce organizirana podrobnejša predstavitev nekaterih pasem iz vseh štirih tekmovalnih skupin mačk.

Na razstavi so brezplačno dostopne pisne in ustne informacije o pravilni oskrbi mačk in življenju z njimi. Tudi letos svoje delo predstavlja društvo za zaščito in varstvo živali. Obiskovalci imajo na številnih stojnicah tudi možnost nakupa raznoraznih pripomočkov za svoje kosmatince, so sporočili organizatorji.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač