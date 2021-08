Prenovljeno Zavetišče Ljubljana žal polno mačk: Ljudje nanje še vedno gledajo drugače kot na pse #video

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je po šestih letih načrtovanja in treh letih gradnje končno dobilo novo podobo. Mačke in psi imajo bistveno boljše pogoje za začasno bivanje, med drugim tudi talno ogrevanje in veliko večje prostore, kjer čakajo na nove skrbnike.

Ljubljana in z njo Slovenija je dobila sodobno zavetišče, ki živalim omogoča boljše bivanje z več maneverskega prostora, vzgojo in izobraževanje, medtem ko čakajo na večni dom in ljubeče skrbnike.

Ekipa zavetišča z vodjo Markom Omanom na čelu je na nove prostore čakala kar šest let, ko so začeli z načrtovanjem, zadnja tri leta pa se je intenzivno gradilo in urejalo. Zavetišče so zgradili povsem na novo, ostale objekte porušili in zgradili nove z vsemi pripadajočimi servisnimi objekti. "Z novim zavetiščem nismo samo zadovoljni, ampak smo nanj zelo ponosni," je na slavnostni otvoritvi dejal Oman.

Zavetišče Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno pred skoraj 20 leti, je prvotno delovalo na 1.100 kvadratnih metrih, zdaj pa se je povečalo na 3.500. Do danes so v njem spisali več kot 35 tisoč živalskih zgodb.

V novih in večjih prostorih največjega zavetišča v Sloveniji, kjer varno zavetje najde kar četrtina slovenskih zapuščenih živali, bodo poleg osnovne naloge zavetišča omogočali tudi razvoj središča za obravnavo širše problematike odgovornega skrbništva in dobrobiti hišnih živali in izobraževanje ter usposabljanje mladih strokovnih kadrov, pa tudi zainteresirane javnosti. Izboljšali so tudi servisne prostore s karanteno in veterinarsko ambulanto, ki zagotavljajo boljšo oskrbo živali, boljše preprečevanje širjenja kužnih bolezni, varnejše delovne razmere za zaposlene in varnejše okolje za obiskovalce.

Tako je videti novo Zavetišče Ljubljana:

Trenutno na nov dom čaka čez 200 mačk

Na dan otvoritve, ko so medijem navdušeno pokazali nove prostore, je bilo v zavetišču enajst psov in kar med 210 in 220 mačk, kar je žal preveč, nam je dejal Oman.

Zakaj takšna razlika v številu zapuščenih mačk in psov? "Največja razlika je, da pse dojemamo drugače kot mačke in stopnja odgovornosti pri psih je veliko večja, kar se pozna tudi po številu zapuščenih psov. Slovenija je ena redkih držav na svetu, kjer nimamo prostoživečih psov, pri mačkah pa je povsem drugačna zgodba. Z mačkami je bistveno manj tesnega stika, razen seveda tistih, ki so pri nas doma na kavču."

Največji problem so nezaželeni mladiči in premalo mirkočipiranja mačk, poudarja vodja zavetišča. "Zavetišče je trenutno polno predvsem zaradi skotitve nezaželenih mladičev, 90 odstotkov mačk so ti mladiči. Dokler ne bo sterilizacija in kastracija pri mačkah tako sprejeta kot pri psih, bo zavetišče žal vedno tako polno."

Mački, ki trenutno iščejo dom:

Psi, ki trenutno iščejo dom:

V zavetišču zato močno svetujejo mikročipiranje mačk, saj je to pri psih pokazalo, kako učinkovito je pri tem, da ne prihaja do zapuščanja ali izgube živali.

Oman je pri tem poudaril, da je ključno "ozaveščanje ljudi o tem, kakšne so reprodukcijske zmožnosti mačk, zakaj je pomembna sterilizacija, kastracija, zakaj je pomembno mikročipiranje."

Če recimo izgubite psa, je zelo velika verjetnost, da ga boste dobili nazaj, če pa izgubite mačko, imate možnost ena proti sto ali dvesto, a ta možnost se veliko izboljša, če se mačko mikročipira. S tem boste prispevali, da bo zavetišče manj zasedeno, s kastracijo in sterilizacijo pa bo manj nezaželenih mladičev.

Primerov, ko bi ljudje pred odhodom na dopust zapustili žival, je vedno manj, opaža Oman, se pa večkrat zgodi, da se žival izgubi, ko jo dajo v začasno oskrbno k nekomu drugemu. Zato priporočajo, da se žival predčasno dobro seznani z začasnim skrbnikom, ta pa naj ima pri sebi vse potrebne dokumente v primeru, če se žival izgubi in jo je treba kasneje prevzeti v zavetišču.

Ne želijo si praznega zavetišča, ampak polnega

Oman je pred časom dejal, da je najbolje zavetišče prazno zavetišče, a je zdaj ob otvoritvi novih objektov dejal, da si želi, da bi bilo polno, vendar le za počitnice in v družbi otrok.

"Ko vidiš, kako se tukaj živali in otroci dobro počutijo, kako so ti prostori njim prijazni, naša ekipa je srčna, ki čuti živali, in če strnem vse to skupaj, si res želiš, da ta objekt ne bi bil nikoli prazen, da bi bil poln veselja, radosti, tako pasjega, mačjega in otroškega. Da bi se otroški smeh pomešal s pasjim laježem in mačjim mijavkanjem."

Ker so nekateri otroci izrazili željo, da bi kdaj celo prespali pri mačkah in psih, Oman dopušča tudi to možnost, vendar le v času, ko bi bilo zavetišče dovolj prazno in bi bilo maksimalno poskrbljeno za čistočo in razkuževanje.

Marko Oman sporoča: "Ne kupujte, raje posvajajte." Foto: Bojan Puhek

Za konec je dodal, da je želja celotne ekipe Zavetišča Ljubljana, da živalim nudijo samo začasen, prehoden dom. "Trudimo se, da bi vse živali našle posvojitelja in večen dom. Ne kupujte, raje posvajajte."