Odprto novo zavetišče s talnim gretjem in hlajenjem #video

Zavetišče Ljubljana na Gmajnicah je bilo ustanovljeno pred 17 leti, do danes pa so v njem spisali več kot 32 tisoč živalskih zgodb. Da jih bodo lahko še več, so danes odprli nove prostore, ki prinašajo še enkrat večje zmogljivosti za nastanitev živali in prostore za izobraževanja. Po tem, ko je ljubljanski župan Zoran Janković predal ključe, sta obiskovalce v nove prostore pospremila najbolj prizadevna prostovoljka in najstarejši pasji varovanec Hrust.

Zavetišče Ljubljana je bilo ustanovljeno pod okriljem javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in je bilo vzpostavljeno v nekdanjih hlevih Ljubljanskih mlekarn.

"Čeprav v neprimerno skromnejših pogojih in prostorih kot danes, je Zavetišče Ljubljana letos sprejelo in oskrbelo več kot 2.000 izgubljenih in izpuščenih živali, kar je četrtina vseh zapuščenih živali v Sloveniji. V 17 letih smo jih oskrbeli že več kot 32 tisoč, oskrbnikom smo jih vrnili več kot pet tisoč. Več kot 10 tisoč živalim smo našli nov dom, oskrbeli smo tudi več kot 11 tisoč prostoživečih mačk," je povedal Marko Oman, vodja Zavetišča Ljubljana.

Foto: Metka Prezelj

Podvojili površino, prihodnje leto bo ta že trikrat večja kot prej

Gradnja novega zavetišča se je začela julija lani, zasnovana pa je tako, da ves čas omogoča nemoteno poslovanje obstoječega zavetišča. Dobili so nov objekt za nameščanje psov, novo upravo s prostori za zunanje delavce zavetišča, skladišča, servisni prostor s čistilno napravo in bazenom za požarne vode.

Z nekdanjih 1.100 kvadratnih metrov so se površine povešale za še enkrat toliko, torej na 2.200 kvadratnih metrov, do poletja pa bosta zgrajena še objekt za nameščanje mačk in objekt za veterinarsko obravnavo, kar bo zavetišče povečalo na 3.500 kvadratnih metrov površine, zgrajenih po najsodobnejših standardih.

Foto: Metka Prezelj

"Zavetišče bo lahko sprejelo 50 odstotkov več psov, kar pomeni sočasno tudi do 120 psov v 47 različnih bivalnih prostorih, ter 100 odstotkov več mačk, sočasno okrog 200 mačk v 64 dvojnih bivalnih enotah. Novi prostori bodo omogočali boljšo oskrbo živali, večji obseg dejavnosti, višje higienske standarde ter boljšo organizacijo dela," je pojasnil Oman.

Foto: Metka Prezelj

"Zavetišče, ki ne sodeluje s svojim okoljem, lahko le životari"

"14 let smo čakali na ta dan in danes smo iskreno veseli, srečno, ponosni. Pot do sem ni bila kratka, lahka, bila pa je vredna vsakega truda in napora," je dejala in se vsem sodelujočim zahvalila Barbara Mihelič, direktorica javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Dodala je, da je izjemno ponosna, ker dela v takšnem okolju in v mestu, ki ima tak posluh za živali.

"Če velja, da se kultura nekega naroda odraža v odnosu do živali, potem danes Ljubljana ni kandidatka za Evropsko prestolnico kulture, zame in verjetno za vse danes tukaj je zmagovalka že zdaj," je dejala Miheličeva.

Zavetišče, ki ne sodeluje s svojim okoljem, lahko le životari, je dejala. "V Ljubljani smo ponosni tudi na tisto javnost, za katero se zdi, da je včasih ostra, pikra, da ne razume. A mi vemo, da so v svojem srcu tako zagnani, da jih včasih tudi malo zanese. Zavetišče Ljubljana ima najširšo mrežo prostovoljcev, zainteresirane javnosti, društva za zaščito živali in vsi ti so ključni deležniki pri oskrbi prostoživečih mačk, nadzoru, spremljanju živali, posvojitvah, sprehajanju psov," je dejala Miheličeva in se zahvalila tudi vsem Ljubljančanom, ki so s svojo podporo prispevali v mozaik zgodbe zavetišča.

Foto: Metka Prezelj

Janković: Zavetišče je odgovor na to, ali so živali tudi čuteča bitja

"Današnje odprtje je odgovor na vprašanje tistih, ki se sprašujejo, ali so živali samo živa bitja ali so tudi čuteča. Mi tega ne sprašujemo, nam je odgovor jasen," je uvodoma dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na dogodku simbolično predal ključe zavetišča direktorici zavoda in vodji zavetišča.

"Letos smo dali za predšolsko in šolsko vzgojo 113 milijonov evrov, kar pomeni 33 odstotkov proračuna, ob tem pa nismo pozabili niti na naše zapuščene živali," je dejal Janković, ki ima doma štiri ljubljenčke.

Foto: Metka Prezelj

"Tudi s tem objektom smo postavili standarde v Evropi"

"Moram priznati, da sem bil najprej jezen zaradi talnega gretja in hlajenja, a tudi s tem objektom smo postavili standarde v Evropi," je dejal Janković in dodal, da je razvoj Ljubljane na vseh področjih izjemno hiter.

Dejal je, da bo objekt dokončno zgrajen prihodnje leto, nato pa bodo uredili tudi cesto, da bo dostop lažji in da bodo Ljubljančani, ki zavetišča in lokacije ne poznajo, to območje uporabljali tudi za tek ali gibanje v naravi.

"Glede na to, da zelo dobro sodelujemo s sosedi - našo policijo, ki ima tu vadbeno območje za pse, sem prepričan, da bo ta lokacija postala izjemno obiskana, izjemno pomembna predvsem zato, ker imamo tu izjemne ljudi," je povedal Janković in dodal, da je župansko delo s takšno dobro ekipo zelo lahko.

Foto: Metka Prezelj

Miheličeva: Čakajo nas polne roke dela

Kot je pojasnila Miheličeva, njihova pot tudi po koncu zadnje faze gradnje zavetišča prihodnje leto ne bo končana. Poleg tega so namreč ves čas zazrti tudi v prihodnost.

"V Sloveniji ni poskrbljeno za zapuščene eksotične živali, za hišne živali, preveč je še živali v stiski. Do nedavnega so bile tudi pri nas živali opredeljene kot stvari, kot predmeti. Dokler tega ne bomo presegli tudi kot družba – torej, da bi se vsak posameznik zavedal, da so živali čuteča bitja, da ne morejo biti neodgovorno darilo, da smo odgovorni do življenja, do takrat nas čakajo še polne roke dela," meni Miheličeva in doda, da potrebujejo tudi ljudi za preventivo, saj je brez te preveč dela s kurativo oziroma posledicami.

Foto: Metka Prezelj

Zavetišče z novimi prostori tudi kot center, usmerjen v preventivo

Kot je pojasnila, so bili tudi do zdaj največje zavetišče v Sloveniji, ker so obvladovali četrtino zavetiških potreb. Z novim zavetiščem jih bodo lahko porivali do ene tretjine obsega, kar pomeni, da bodo lahko postali tudi regionalno zavetišče. V letošnjem letu želijo nagovoriti in ponuditi svoje proste zmogljivosti vsej ljubljanski regiji.

"Že zdaj smo obravnavali živali po najvišjem standardu, a to, kar smo zdaj pridobili, je, da je polovica nove upravne stavbe namenjena našim zunanjim sodelavcem, zainteresirani javnosti, prostovoljcem, društvom za preventivo, vzgojo, ozaveščanje na vseh področjih - torej tako o petardah, neodgovornih posvojitvah, primerni oskrbi in hranjenju, sprehajanju, ustreznem prevozu ljubljenčkov in podobno. Kolikor bomo lahko, bomo vse napore usmerjali v izobraževanja, vzgojo, ozaveščanje, saj si res želimo postati center, ki bo prinašal odgovore, sodobne prakse v naš prostor in jih implementiral," je za Siol še povedala Miheličeva.

Foto: Metka Prezelj

Fotografije z odprtja zavetišča