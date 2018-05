V zavetišču še vedno številni čakajo na svojega lastnika #video

Psi že od nekdaj veljajo za človekovega najboljšega prijatelja. Vez med hišnim ljubljenčkom in človekom je namreč posebna, v očeh kosmatincev je to celo najtrdnejša vez. V zavetišču nanjo vedno znova čakajo številni živalski ljubljenčki.

Video: Planet TV

Odločitev za posvojitev živali iz zavetišča mora biti premišljena in dokončna. Marjan Ivan Kerčmar, direktor zavetišča Mala hiša, je pojasnil, da od ljudi pričakujejo, da žival večkrat v zavetišču tudi obiščejo, saj bodo bodoči lastniki le tako videli, koliko so si domači v odnosu in kako se z živaljo ujamejo.

Morebitnih posvojiteljev tako posebej ne preverjajo, saj gre za zaupanje na podlagi pogovora.''S posvojitvijo kosmatincev iz zavetišča se posvojitelj zaveže, da bo skrbel za žival,'' je dodal Kerčmar ob dejstvu, da občasno zavetišče tudi preveri razmere bivanja, v kateri se je žival znašla ob novih lastnikih.

V obdobju, ki ga živali preživijo v zavetišču, za njihovo dobro počutje poskrbijo prostovoljci. Ti skrbijo za sprehajanje živali in skupno druženje.