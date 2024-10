V ruskem obstreljevanju Hersona več smrtnih žrtev

"1. oktobra okoli 9. ure zjutraj po lokalnem času so ruske sile napadle središče Hersona, domnevno s topništvom," je prek omrežja Telegram sporočilo tožilstvo regije Herson in dodalo, da je bilo v napadu ubitih sedem ljudi, tri ženske in štirje moški. Še trije civilisti so bili ranjeni.

Rusija kljub rednim napadom zasedenih regij ne nadzoruje v celoti, medtem pa še naprej izvaja napade tudi na druge ukrajinske regije. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob ponedeljkovi obletnici priključitve regij vnovič zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla zastavljene cilje.

Zvečer je nato Zelenski v svojem rednem nagovoru opozoril, da so razmere na fronti zelo zahtevne. "Najpomembneje je, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi in orodji pritiskamo na Rusijo, da bi čim prej dosegli naš cilj, tj. resnični in pravični mir za Ukrajino," je dejal.