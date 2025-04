V ruskem napadu na Harkov več mrtvih in ranjenih #video

Ruski napad z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko mesto Harkov je terjal najmanj štiri smrtne žrtve, več kot 30 ljudi je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. V napadu je bilo poškodovanih več stavb, izbruhnili so tudi požari. O napadih z brezpilotniki in smrtni žrtvi poroča tudi Rusija.

"Ruski droni so napadli eno od okrožij Harkova. Zaradi napadov na stanovanjske stavbe in upravno stavbo so izbruhnili štirje požari," je sporočila ukrajinska služba za izredne razmere. Po navedbah župana Harkova Igorja Terehova so bile v napadu ubite štiri osebe. Guverner regije Oleg Sinegubov pa je dodal, da je bilo ranjenih 35 ljudi.

O ruskih napadih so poročali tudi iz regij Dnipropetrovsk, Zaporožje in Kijev. Skupno je bilo tam ranjenih šest ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusi prestregli več kot sto ukrajinskih dronov

Rusko obrambno ministrstvo je na drugi strani sporočilo, da je zračna obramba ponoči prestregla in uničila 107 ukrajinskih dronov, od tega 34 nad regijo Kursk in 30 nad regijo Orjol. V ukrajinskem napadu na vas v ruski regiji Brjansk je bila ubita ena oseba, še dve sta bili ranjeni, je dejal guverner Aleksandr Bogomaz.

Francija in Združeno kraljestvo sta medtem danes Rusijo obtožila, da v nasprotju z dogovorom še naprej napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo in da zavlačuje pri prizadevanjih za končanje vojne. Tako Kijev kot Moskva drug drugega že dlje časa obtožujeta kršitev zaveze o nenapadanju energetske infrastrukture.