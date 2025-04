Projekt 23900: Rusija po katastrofi na Črnem morju gradi novo superladjo

Satelitski posnetki dokazujejo, da Rusija zelo hiti z izgradnjo nove vojaške ladje razreda Projekt 23900 Ivan Rogov. Šlo bo za eno od najzmogljivejših in najsodobnejših plovil ruske mornarice ter po katastrofalni izgubi raketne križarke Moskva najverjetneje tudi za zastavonošo ruskega črnomorskega vojaškega ladjevja, ki bo morda predstavljala tudi novo grožnjo Ukrajini z gladine Črnega morja. Projekt 23900 gradijo v ladjedelnici v mestu Kerč na vzhodu ukrajinskega polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Prav ta ladjedelnica je bila novembra 2023 tarča ukrajinskih napadov z raketami.

Kaj je Projekt 23900 Ivan Rogov?

Gre za nov razred ruskih večnamenskih pristajalnih bojnih ladij, ta bo v ruski mornarici zapolnil vrzel, ki je leta 2014 nastala z odpovedjo pogodbe za nakup francoskih vojaških ladij Mistral.

Te je Rusija od Francije naročila leta 2011, Francija pa je posel blokirala leta 2014, potem ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim in se je začela rusko-ukrajinska vojna, ki je vrhunec nato dosegla leta 2022 z rusko invazijo na Ukrajino. Prodajo francoskih ladij Rusiji so dokončno odpovedali leta 2015, plovili pa je na koncu kupila egipčanska mornarica.

Kremelj je nato leta 2020 odobril izgradnjo dveh novih ladij razreda Projekt 23900 Ivan Rogov, ki bosta poimenovani Ivan Rogov in Mitrofan Moskalenko.

Uradni model ladje Projekt 23900 Ivan Rogov, ki so ga pred tremi leti predstavili na sejmu v organizaciji ruske vojske Armiya 2022. Foto: Wikimedia Commons / Kirill Borisenko

Bojna ladja razreda Projekt 23900 Ivan Rogov lahko hkrati prevaža do 900 (ruskih) marincev in do 75 oklepnikov, te pa lahko na obalo spravijo do štiri pristajalna plovila, ki jih lahko prevaža nova ladja.

Na krovu plovila in v hangarju pod palubo je dovolj prostora tudi za do trideset vojaških helikopterjev in brezpilotnih letal.

Ruske oblasti so ceno gradnje ladje razreda Projekt 23900 Ivan Rogov ocenile na okrog sto milijard rubljev oziroma skoraj 1,1 milijarde evrov.

Računalniški model ladje Ivan Rogov, ki ga je pred časom izdalo rusko ministrstvo za obrambo. Ob novicah, da gradnja nove ladje poteka s pospešenim ritmom, se na družbenih omrežjih mnogi sprašujejo, ali Rusiji to uspeva kljub mednarodnim sankcijam ali pa se jim uspešno izogiba. Foto: Rusko ministrstvo za obrambo

Nova kraljica Črnega morja? Prejšnja je potonila.

Ladja Ivan Rogov, prva v izgradnji, ki naj bi bila po navedbah ruskih medijev večja od dvojice načrtovanih plovil razreda Projekt 23900 Ivan Rogov, bo ob splovitvi najverjetneje novi ponos ruske črnomorske flote.

Ob dokončanju bo 220 metrov dolga in 40 metrov široka ladja z izpodrivom kar 30 tisoč ton tudi precej večja od nekdanje ruske črnomorske zastavonoše, 186-metrske raketne križarke Moskva, ki je od februarja 2022 nekaj manj kot dva meseca terorizirala Ukrajino, nato pa 14. aprila 2022 potonila globoko pod gladino Črnega morja.

Raketna križarka Moskva je bila največja ruska vojaška ladja po koncu druge svetovne vojne, ki je potonila med bojem. Foto: Reuters

Ruske oblasti so takrat trdile, da je ladja potonila zaradi kombinacije požara in eksplozij streliva na krovu ter nevihtnega vremena, v Kijevu pa so zatrjevali, da sta Moskvo zadeli dve ukrajinski protiladijski raketi R-360 Neptun.

Ali se Rusiji z gradnjo nove ladje zelo mudi? Ladjedelnica je v dosegu ukrajinskih raket.

Kot so v zadnjih dneh opozorili nekateri strokovnjaki za obveščevalno dejavnost zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov (OSINT), ki so preučili satelitske posnetke, je gradnja ladje Ivan Rogov v zadnjih mesecih močno napredovala.

Stanje konstrukcije ladje Ivan Rogov v suhem doku v ladjedelnici Zaliv, julij 2024 Foto: Twitter / MT_Anderson / Crimean Wind OSINT

Če je bila v suhem doku v pristanišču Kerč na vzhodu polotoka Krim, kjer je ladjedelnica Zaliv, njena oblika lani poleti še povsem nerazpoznavna, je na satelitskih fotografijah, posnetih letos spomladi, že dejansko videti kot prava ladja.

Stanje konstrukcije ladje Ivan Rogov v suhem doku v ladjedelnici Zaliv, pomlad 2025 Foto: Twitter / MT_Anderson / Crimean Wind OSINT

Gre za občuten pospešek pri gradnji plovila, ki so jo po poročanju ruskih medijev v zadnjih letih večkrat prestavili in prekinili.

Po objavi satelitskih posnetkov, ki prikazujejo napredek v nastajanju ladje, so se v skupnosti OSINT že pojavila namigovanja, ali v ukrajinskih obveščevalnih krogih morda potekajo razprave o morebitnem napadu na ladjedelnico Zaliv.

Ta je bila v času vojne v Ukrajini namreč že tarča ukrajinskih raket. 6. novembra 2023 je bila na območju ladjedelnice Zaliv namreč zadeta in po zatrjevanju Kijeva močneje poškodovana ruska raketna križarka Askold.

Še en napad na ladjedelnico je Ukrajina izvedla dva dni prej, 4. novembra. Tudi ta napad je bil po navedbah ukrajinske generalštaba ukrajinske vojske uspešen, zadeli pa naj bi eno najmodernejših ruskih vojaških ladij. Katero, takrat sicer niso razkrili.