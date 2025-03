Če bi Rusija v Ukrajini uporabila jedrsko orožje, s katerim vsem, ki nasprotujejo njeni invaziji sosednje države, grozi že tako rekoč od začetka vojne, Ukrajine ne bi uničila, bi pa zelo verjetno zagotovila, da bi Ukrajina znova pridobila jedrsko orožje, je prepričan britanski novinar in zgodovinar David Satter, eden največjih svetovnih poznavalcev postsovjetske Rusije. Zahod je pozval tudi, naj neha nasedati ruskim grožnjam, saj je Rusija z jedrskim orožjem rožljala že takrat, ko so se Ukrajinci še zgolj opremljali za obrambo pred napadi ruskih tankov, letal in raket.

"Rusija si želi ves svet prepričati, da bi uporabila jedrsko orožje, če bi izgubljala v Ukrajini"

Po besedah Davida Satterja, ki je vojno v Ukrajini komentiral za ukrajinski spletni medij Espreso TV, želi Rusija ves svet že tako rekoč od začetka invazije sosednje države prepričati, da bo v primeru prevelikih izgub na bojišču, ki bi lahko vodile do njenega poraza v Ukrajini, uporabila jedrsko orožje.

Satter meni, da je v resnici kljub številnim opozorilom, namigovanjem in prikritim grožnjam Putina in drugih kremeljskih uradnikov ter zelo jasnim grožnjam ruskih televizijskih propagandistov, ki so z jedrskim uničenjem do zdaj grozili Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, ZDA in še kateri drugi državi, zelo težko predvideti, kako bi Rusija sploh uporabila takšno orožje in kaj bi z njim dejansko res pridobila.

"Glede na trenutne okoliščine Rusija v primeru uporabe jedrskega orožja skoraj zagotovo ne bi več prejemala podpore svojih dveh velikih partnerjev, Kitajske in Indije," je prepričan 77-letni avtor več knjig o razpadu Sovjetske zveze in vzponu tako imenovane postsovjetske Rusije.

David Satter je v času hladne vojne in po razpadu Sovjetske zveze delal za več uglednih ameriških in britanskih medijev, kot so Chicago Tribune, Financial Times in The Wall Street Journal. Večino novinarske kariere je bil posebni poročevalec za dogodke in teme, povezane s Sovjetsko zvezo, za Financial Times pa je bil tudi dopisnik iz Moskve. Po objavi več knjig, ki so bile kritične do Rusije in režima Vladimirja Putina, je v Rusiji postal nezaželena oseba. Leta 2013 so ga izgnali in mu prepovedali ponoven vstop v državo. Foto: Elekes Andor / Wikimedia Commons

Če bi se Zahod samo odzival na ruske grožnje z jedrskim orožjem in ne sledil lastnim načelom, bi ostal paraliziran

Satter, ki je bil ob prelomu tisočletja prvi mednarodni strokovnjak za Rusijo, ki je razvil teorijo, da je bombni napad na stanovanjske bloke v Čečeniji leta 1999 naročil Vladimir Putin, ki se je po zaslugi dogodka kasneje povzpel na oblast in postal ruski predsednik, je opozoril tudi, da svet ne more nadzorovati Rusije in tega, kaj se odloči početi s svojim jedrskim orožjem.

To po njegovih besedah sicer ne pomeni, da bi moral biti Zahod, proti kateremu so uperjene tako rekoč vse ruske grožnje z jedrskim orožjem, povsem nemočen in zgolj ravnati tako, da ne bi preveč provociral režima v Kremlju.

Namestnik predsednika Varnostnega sveta Ruske federacije in nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev je avgusta lani Ukrajini zagrozil, da bo Rusija Kijev spremenila v "veliko staljeno zaplato". To naj bi se po besedah Medvedjeva zgodilo, če bo Ukrajina dobila dovoljenje držav Zahoda, da njihovo orožje uporabi za napade na cilje v Rusiji. To se je tudi zgodilo, grožnja nekdanjega predsednika Rusije pa se ni uresničila. Foto: Reuters

"Če bi se Zahod samo odzival na ruske grožnje z jedrskim orožjem in ne deloval po lastnih načelih in vrednotah, bi ostal paraliziran. Ne smemo pozabiti, da ima tudi Zahod jedrsko orožje. Ne smemo tudi pozabiti, kdaj je Rusija grozila z uporabo jedrskega orožja v Ukrajini in drugje – ko so ZDA šele razpravljale, da v Ukrajino pošljejo raketne sisteme HIMARS, na primer. Z jedrskim orožjem so grozili celo, ko so v Ukrajino prispeli pehotni protitankovski topovi Javelin. Takrat je šlo zgolj in samo za obrambo Ukrajine, Rusija pa je rožljala z jedrskim orožjem," je opozoril Satter.

Če Rusija v Ukrajini uporabi jedrsko orožje, ga bo dobila tudi Ukrajina

Po mnenju Satterja je jasno še nekaj. Če bi Rusija na bojišču ali drugje v Ukrajini uporabila jedrsko orožje, s tem ne bi uničila Ukrajine, bi pa zagotovila, da bo Ukrajina dobila lastno jedrsko orožje.

"Mislim, da v Rusiji to vedo. Vsaj morali bi vedeti," je še dejal za Espreso TV.

Ruske rdeče črte?

Moskva na čelu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je od začetka vojne v Ukrajini večkrat omenjala tako imenovane rdeče črte, povezane predvsem s pomočjo Ukrajini v obliki orožja in opreme, ki je ne Zahod in ne Ukrajina ne smeta prečkati, saj bi to vodilo v občutno stopnjevanje konflikta. V tem kontekstu se je nemalokrat omenjalo tudi jedrsko orožje.

Po zagotovilih Putina uporaba jedrskega orožja ni nikoli izključena. Junija lani je na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu izrazil tudi presenečenje, da "Zahod kar nekako verjame, da ga Rusija nikoli ne bo uporabila", in spomnil na rusko doktrino o jedrskem orožju. "Imamo jedrsko doktrino, poglejte, kaj piše v njej. Če nekdo ogroža suverenost in ozemeljsko integriteto naše države, lahko v skladu z doktrino uporabimo vse možnosti, ki so na razpolago. Tega nihče ne bi smel jemati zlahka," je takrat posvaril ruski predsednik. Foto: Reuters

O smiselnosti ruskega postavljanja tako imenovanih rdečih črt na spletu in drugod sicer že tri leta tečejo številne razprave. Kremelj je namreč že večkrat zagrozil z rdečimi črtami in hudimi posledicami za tistega, ki bi jih prečkal, a se je to kljub temu večkrat že zgodilo, bistvenih povračilnih ukrepov Rusije pa ni bilo. Kljub temu nekateri vojaški analitiki odločevalce na Zahodu pozivajo k previdnosti.

Nekatere pretekle prečkane rdeče črte, ki jih je od februarja 2022 med drugim postavila Rusija, so bili dobava zahodnega orožja Ukrajini, dobava raket dolgega dosega Ukrajini, dobava starih sovjetskih in novih zahodnih tankov Ukrajini, dobava obrambnih sistemov Patriot Ukrajini, dobava letal F-16 Ukrajini ter kršenje ozemeljske suverenosti Rusije.