V Rusiji zavladala sladkorna panika, tepejo se za sladkor

The Russian government today had this message for the public regarding sugar and buckwheat: “Don’t panic buy. There’s enough for everyone.” Not in this Moscow supermarket. pic.twitter.com/U8evl1qcZn — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 21, 2022

Svoje prodajalne so v Rusiji zaprle trgovine z zahoda, lokalne trgovine se trudijo obnoviti zaloge. Največja težava je trenutno pomanjkanje zalog hrane v njihovih lokalnih supermarketih. Da bi preprečili nakupovalno paniko, so pri nakupovanju uvedli nekaj omejitev.

Rusi v Saratovu stojijo v dolgih vrstah in poskušajo priti do sladkorja.

Russians standing in long lines in Saratov today in an attempt to panic-buy sugar.

Via @visegrad24 pic.twitter.com/M1UqISP7kl — AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 19, 2022

V eni izmed ruskih trgovin so se ljudje za sladkor dobesedno stepli. Lokalna prebivalka je za medije povedala, da so se ljudje obnašali agresivno.

Russian women fighting for sugar.



Don’t expect things to get better anytime soon Russia.



The sanctions are just starting to kick in and more is coming. pic.twitter.com/HfNKjXNQWc — Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2022

Dolga vrsta za sladkor se je vila v Belgorodu, o pomanjkanju poročajo tudi iz Moskve.