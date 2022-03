Bo kdo uslišal želje ruskega športnika? #video

Andrej Rubljov, ruski teniški igralec, je prepričan, da športa ne bi smeli mešati s politiko in da bi ruski in beloruski športniki morali imeti dovoljenje za nastopanje na tekmovanjih. A ta scenarij se zdi vse manj verjeten.

Andrej Rubljov meni, da politike ne bi smeli mešati s športom. Foto: Guliverimage

Andrej Rubljov, trenutno šesti igralec sveta, meni, da bi morali imeti vsi ruski in beloruski športniki dovoljenje za nastopanje na profesionalnih tekmovanjih. Organizaciji ATP in WTA sta med redkimi športnimi organizacijami, ki ruskim in beloruskim igralcem dovolijo igrati na največjih turnirjih. Sankcije je sicer uvedla Mednarodna teniška zveza (ITF). Ta je igralcem iz omenjenih držav prepovedala igrati na ekipnih tekmovanjih.

Kako se bodo odločili organizatorji v Wimbledonu?

Britanski minister za šport Nigel Huddleston je pred dnevi za britanske medije razkril, da se je pogovarjal z organizatorji turnirja o njihovem stališču. Huddleston je dejal, da nihče, ki igra pod rusko zastavo, ne bi smel igrati na turnirjih za grand slam, od ruskih športnikov pa bi morali na neki način dobiti zagotovilo, da ne podpirajo vojne v Ukrajini in Vladimirja Putina, predsednika Rusije.

Lahko bi bili vzgled

Rubljov, ki se je na turnirju v Indian Wellsu prebil vse do polfinala, je že večkrat povedal, da si ne želi vojne. Po zmagi v četrtfinalu je na kamero celo napisal: "Prosim, brez vojne."

"Če govorimo o britanski vladi, bi morali mi biti lep vzgled, da se politika ne bi smela vmešavati v tenis. Ne samo v tenis, ampak v ves šport. Mi smo športniki in želimo samo tekmovati. Morate vedeti, da smo za to žrtvovali veliko stvari. Ne vidimo svojih družin. Številni športniki se zaradi športa veliko selijo in menjajo domove," je novinarjem razlagal 24-letni teniški igralec.

Foto: Guliverimage

Veliko so žrtvovali, da lahko danes tekmujejo

"Mislim, da je najpomembneje vedeti, da smo veliko žrtvovali, da lahko tekmujemo. Da želimo opravljati svoje delo in to je to. Šport mora ostati zunaj politike, ker to vsi govorijo, ampak na koncu se zdi, da ni tako. Zato upam, da bodo pokazali, da v športu ni prostora za politiko, in tako naredili velik korak naprej," je dejal Rubljov, ki je v svojo vitrino postavil že deset turnirskih lovorik.