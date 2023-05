V poplavah in zemeljskih plazovih umrlo skoraj 400 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poplavah in zemeljskih plazovih, ki jih je v četrtek na vzhodu Demokratične republike (DR) Kongo povzročilo močno deževje, je umrlo skoraj 400 ljudi. Upravnik prizadetega območja Kalehe Thomas Bakenga je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da so odkrili že 394 trupel.

Po besedah Bakenge so našteli 142 trupel v kraju Bušušu, 132 v Njamukubiju in 120 na jezeru Kivu. "Od četrtka najdemo vsako minuto trupla in jih pokopljemo," je povedal.

Narasle vode so poplavile več vasi. Uničenih je veliko število hiš, polja so opustošena.

V državi bo v ponedeljek dan žalovanja za žrtvami. Preživelim je vlada zagotovila nekaj nujne pomoči, a po besedah Bakenge so potrebe zelo velike. V soboto je na območje potovala skupina Zdravnikov brez meja.

V sosednji Ruandi umrlo 131 ljudi

Dva dni pred poplavami v DR Kongu je v poplavah v sosednji Ruandi umrlo najmanj 131 ljudi, uničenih je na tisoče domov.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v soboto med obiskom v Burundiju poudaril, da gre za "nov dokaz naglih podnebnih sprememb in njihovih dramatičnih posledic za države, ki niso krive za globalno segrevanje" planeta.