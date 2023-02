Tragična vest: eden od 12 dečkov, ki so jih leta 2018 rešili iz tajske jame, je umrl

Duangphet Phromthep , eden od 12 dečkov, ki so jih leta 2018 po dveh tednih rešili iz poplavljene tajske jame, je umrl v Angliji, so v sredo sporočili britanski in tajski uradniki, poroča CNN.

Phromthep, ki je bil vpisan v nogometno akademijo v Leicestershiru v Angliji, je umrl, potem ko so ga v nedeljo prepeljali v bolnišnico, je v izjavi za CNN sporočila policija Leicestershira.

Severna regionalna veja tajske vlade za stike z javnostmi je na Facebooku sporočila, da je 17-letni Phromthep umrl zaradi nesreče, več podrobnosti pa niso navedli.

12 dečkov in trenerja so rešili po tritedenski mednarodni reševalni akciji

Phromthep je bil kapetan mladinskega nogometnega moštva Wild Boars, ki je bilo poleti 2018 rešeno, potem ko je bilo več kot dva tedna ujeto v mreži poplavljenih jam v provinci Chiang Rai na severu Tajske. 12 dečkov in njihov trener so ostali ujeti v poplavljenih jamah, kar je sprožilo skoraj tritedensko mednarodno reševalno akcijo.

V zadnjih treh dneh iskalne akcije so se potapljači razdelili v skupine po štiri. Imeli so pet milimetrov debele neoprenske obleke, dihalne aparate, ki pokrivajo celo obraz, in jeklenke z zrakom. Vsakega dečka sta iz jame izvlekla dva potapljača. Nosila sta njihove jeklenke s kisikom in jih vodila skozi mračne rove. Reševanje vsakega posameznika je trajalo več ur. Vseh 12 rešenih dečkov in njihovega trenerja so uspešno prepeljali na okrevanje v bližnjo bolnišnico.